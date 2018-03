Cultura e spettacolo



“C’est la vie” e “Days of being wild” al Circolo del Cinema

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:00

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 15 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il nuovo film dei registi di Quasi amici, C’est la vie – prendila come viene”. Il film narra la storia di Max che organizza ricevimenti di matrimonio in residenze lussuose. Un giorno porta la sua brigata di lavoro in un castello del 1600 a una festa di matrimonio di una coppia molto snob e antipatica. Ne capiteranno di tutti i colori. Commedia nella quale confluiscono in maniera armoniosa gioia e dolore, divertimento e tristezza, caos e riflessione, comicità e amarezza, semplicità e complessità. Cast notevole su cui giganteggia in maniera indiscutibile Jean-Pierre Bacri. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 19 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il primo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Wong Kar-Wai. Il film presentato sarà “Days of being wild” con una giovane Leslie Cheung. Il giovane dissoluto Yuddy seduce e poi abbandona due ragazze, prima di partire per le Filippine alla ricerca della sua vera madre e delle radici che lo possano ancorare alla vita. E’ l’amore il tema principale, amore doloroso, logorante e spesso autodistruttivo, ma pur sempre necessario per tutti i personaggi coinvolti, che trovano nel rapporto con l’altro desiderato motivo di definizione o istanza di cambiamento.Hong Kong è lo sfondo dolcemente malinconico, con le strade vuote o solcate dalla pioggia. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.