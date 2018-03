Cultura e spettacolo



Collezionando, l'ospite d'onore Altan: "La situazione politica? È un casino"

sabato, 24 marzo 2018, 14:19

di Eliseo Biancalana

Francesco Tullio Altan è l'ospite d'onore dell'edizione 2018 di Collezionando, la due giorni dedicata al fumetto da collezione che si sta svolgendo al Polo Fiere di Sorbano Del Giudice. Nato a Treviso nel 1942, Altan è uno dei più famosi fumettisti e vignettisti italiani, ed è il creatore della cagnolina Pimpa e dell'operaio Cipputi.

Ad Altan la Gazzetta ha chiesto un'impressione su questa edizione di Collezionando. "Mi sembra una cosa ben animata. Io non sono un gran frequentatore di questo tipo di cose – ha ammesso con semplicità – ma quest'anno mi hanno invitato e sono contento di essere qui". Qualche battuta anche sui suoi progetti lavorativi. "Di fumetti continuo a fare quello della Pimpa, ormai sono 45 anni che li faccio. Per il resto faccio vignette". La satira politica è uno dei fili conduttori del lavoro del fumettista, i cui disegni sono un appuntamento quotidiano per i lettori del quotidiano La Repubblica. Ma come commenterebbe il metalmeccanico comunista Cipputi l'attuale situazione politica? "È un casino" risponde con un sorriso Altan, con il quale abbiamo anche parlato della situazione della satira in Italia. "La satira non cambia tanto nei secoli, è sempre la stessa operazione. Cambia l'argomento della satira, in questo momento c'è una confusione così grossa che non è semplicissimo prendere le misure" ha spiegato il fumettista.

Domani mattina, ad Altan sarà preso il calco delle mani, che andrà ad arricchire la Walk of Fame della manifestazione.