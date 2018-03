Cultura e spettacolo



Collezionando, partenza col botto: in centinaia in coda per la Pimpa di Altan

sabato, 24 marzo 2018, 17:46

L'appuntamento che celebra il fumetto, con 80 espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, dove trovare tavole originali, anteprime, fumetti introvabili, intere collezioni, figurine e 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure). L'evento firmato da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), in collaborazione con il Comune di Luccae con il patrocinio del Ministero MIUR, prosegue domenica 25 marzo al Polo Fiere di Lucca con orario 9/18.

Protagonista è stato l'ospite d'onore, Francesco Tullio Altan, padre della Pimpa che domenica sarà celebrato alle 11,30 quando lascerà il calco delle proprie mani. Insieme a lui anche Carlo Chendi e le impronte di entrambi andranno ad arricchire la walk of fame di Lucca.

In totale gli ospiti presenti sono più di 50. Laboratori gratuiti e attività Lego - L'evento, quest'anno è particolarmente dedicato alle famiglie, con tanti laboratori per bambini, con Artebambini, Nati per Leggere e l'Orange Team LUG con a disposizione uno spazio libero continuo, per piccoli e grandi appassionati di mattoncini Lego con cui poter giocare liberamente.

DOMENICA 25 MARZO ecco il programma dei laboratori

ore 9 Come si disegna e si scrive un fumetto(da 14 anni) A cura di Cronaca di Topolinia

-10.30 Disegna i Bonelli Kids, i simpatici piccoli eroi insieme a Luca Bertellé acura di Sergio bonelli Editore

-11 Abiti d’oroLaboratorio a cura di Artebambini

-12 Laboratorio didattico con mattoncini LEGO®(per tutti) a cura di Orange Team LUG (Lego)

-15.30 Racconti alla HaringLaboratorio a cura di Artebambini

-16.30 Laboratorio didattico con mattoncini LEGO®

-16.30 Lettura di fumetti per famiglie e bambini acura delle volontarie di Nati per LeggereLe Mostre



Diverse le mostre visitabili all'interno della manifestazione con un grande evento dedicato alle figurine, che oltre a contare su di una specifica sezione di espositori, vede la mostra I Mondiali di calcio in figurine, dal 1966 ai giorni nostri, a cura di Gianni Bellini, il maggior collezionista al mondo di figurine di calciatori.

Julia, 20 anni di intrighi celebra invece il ventennale di una delle serie bonelliane più notee amate, ad opera di Giancarlo Berardi (presente alla mostra come anche il primo copertinista della serie, Marco Soldi).La mostradedicata alla giovane criminologa, comprende l’esposizione di alcuni degli albi più importanti (i numeri 1, 100, 200 con variant di Giardino, quelli con Myrna co-protagonista, le copie di edizioni straniere...), alcuni esempi di sviluppo delle copertine(dalle matite all’originale colorato fino all’albo pubblicato), manifesti, cartoline, litografie e brochure da varie manifestazioni, e naturalmente i disegni originali di schizzi, prove d’autore e copertine finali.Un originale omaggio alla figura di TEX, vero gigante del fumetto italiano che festeggia 70 annie sarà celebrato a Lucca con una maxi installazione. I 3D celebrano il loro arrivo con una piccola esposizione che lega in un percorso il Soldatino di Carta,presentato proprio sulle pagine del Corriere dei Piccolialle moderne e perfette miniature per il wargame storico.



E poi.. Allo stand dell’Associazione 9 Arte, una mostra dedicata a Paolo Mottura, con dipinti originali delle riletture in chiave disney di alcuni grandi film (come per esempio Pulp Fiction, King Kong...). L'artista sarà presente per fimare i disegni. Allo stand di Allagalla una mostra di originali delle copertine di “Larry Yuma”.Uno spazio, a cura dell’Editore Little Nemo, sarà dedicato al “grading” ovvero alla valutazione dei fumetti, con un'esposizione che permette di avvicinarsi ai concetti di valore e collezione esponendoI 100 rarissimi del fumetto Italiano.Giochi da tavolo - A Collezionando, sarà possibile anche giocare: si potrà provare l’ebbrezza di un wargame storico, con la presenza di un master che vi aiuta ad imparare le regole, magari giocato con i soldatini di carta disegnati da Guido Crepax o da Sergio Toppi o con le preziose miniature dipinte a mano da Luciano Leni.

Gli appassionati di calcio ritroveranno alcuni tavoli di Subbuteo, poiché anche intorno a questo meraviglioso gioco ruota un mondo di miniature e di collezioni davvero impressionante. Infine agli stand dei negozi di 3D Lucca, gli accaniti dei giochi di carte potranno avere uno spazio tutto per loro.

Miniature storiche e “Robot” - Ben due gli spazi di colorazione per miniature storiche o fantasy e robotdove imparare a dipingere i modellini degli amati robottoni o le incredibili miniature storiche. Presente a Collezionando, Collego, il negozio di antiquariato Lego con Minifig e creazioni esclusive, tra cui il Mattoncino Collezionando 2018 e, per gli appassionati di H. P. Lovecraft, la minifig di Cthulhu, che compare anche sul manifesto della fiera, disegnato da Riccardo Pieruccini (che vi aspetta all'Artist Alley, per autografare il manifesto, in versione classica o variant).

Programma incontri

DOMENICA 25 MARZO



- ore 9 A scuola di fumetto con Cronaca di Topolinia. Approfondimenti e corso base di sceneggiatura.

- 11/14 Domenica col Fantastico: Viral H.P. Lovecraft. Direttamente da FantArona, la più insolita, irriverente e curiosa conferenza su Lovecraft che possiate immaginare . Intervengono Adriano Barone, Andrea Vaccaro, Roberto Savoini e Sandro Capone. Modera Luca Tarenzi. Frankenstein tra scienza ed immaginario. Intervengono Pier Luigi Gaspa e Marco Ciardi.

14.30/16 News in edicola.“Il Negromante e altri incubi”. Il nuovo libro di Moreno Burattini e Stefano Andreucci. Interviene Moreno Burattini. ZTN presenta “Caro Sergio - Quando i Social non esistevano“. La storia della posta di Zagor. “La Guerra dei Mondi nel XXI secolo”. Bonessi, Piacentini, Piccioni e Salvadei presentano il loro nuovo fumetto in esclusiva per Lucca.

16 Gometa Onlus presenta “L’Ispettore Riccardo Bonas”, un fotoromanzo interpretato da persone con disabilità e realizzato dai volontari dell’associazione. Il desiderio di comunicare oltre qualsiasi barriera. Anche un'asta per i 20 anni dell'Area Performance Onlus

A potenziare la grande offerta dedicata ai collezionisti di originali, che vede tanti espositori portare in fiera tavole, schizzi, litografie etc.. proprio a Collezionando si darà il via alle celebrazioni per i 20 anni dell'area Performance, la Onlus che coordina il progetto di live art di Lucca Comics & Games, nel quale gli artisti ospiti della manifestazione creano opere d'arte che vengono poi aggiudicate all'asta a scopo benefico. Durante Collezionando sarà annunciata la data dell'asta online per il ventennale dell'Area Performance (4 maggio) a cura di Catawiki.

Inoltre, in occasione dell'annuncio, domenica 25 marzo alle ore 16 un'esclusiva anteprima vedrà i seguenti 4 pezzi di valore battuti all'asta dal vivo: "Julia" di Giuseppe Candita; "Luna" di Gabriel Picolo; "Oro" di Elena Casagrande; "Lighthouse" di Paco Roca. Navetta e parcheggio gratuiti



Oltre al parcheggio gratuito al Polo Fiere, sarà attiva anche quest'anno la navetta gratuita di collegamento dalla stazione ferroviaria e da porta San Pietro.Biglietti

6 €intero (ridotto 5 €), l'abbonamento per due giorni 9 € . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2006).OrarioSabato 9/19 e domenica 9/18.Tutte le informazioni aggiornate suwww.luccacollezionando.come sulla pagina FB