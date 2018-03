Cultura e spettacolo



"Contraddanze e Quadriglie" a Palazzo Ducale

lunedì, 26 marzo 2018, 10:05

Finalmente si balla! "Contraddanze e Quadriglie" è il primo dei due incontri dedicati alle danze del ciclo di conferenze-laboratorio "Ballo a Palazzo" organizzato dall'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana" e tenuto daMargarita Martinez, che registra ogni volta un numero crescente di partecipanti.

Martedì 27 marzo dalle 17 alle 19 a Palazzo Ducale (Sala Maria Luisa) a ingresso libero, si tiene la prima lezione pratica sui movimenti e le figure di base della danza al tempo di Napoleone. Non è richiesta alcuna esperienza di ballo, ma è richiesto l'uso di scarpe pari (senza tacco).

"Finalmente si balla! – commenta Margarita Martinez, organizzatrice di balli napoleonici a livello internazionale – Ma niente paura: si tratta di passi molto molto facili. Proveremo una contraddanza semplice, spiegando la storia dietro a questa coreografia e l'impatto sociale che ebbe. Ogni danza esprime i canoni e i significati culturali della propria epoca ed è per questo che si può usare anche la danza per approfondire un periodo storico. Le contraddanze non sono difficili e sono molto belle da vedere ballare e da interpretare. E due ore saranno sufficienti per realizzare molto bene una coreografia".

Il prossimo ed ultimo appuntamento, sempre con orario 17-19, è martedì 3 aprile con "Minuetti e Cotillons", seconda lezione pratica sulle coreografie delle varie danze napoleoniche. Non è richiesta alcuna esperienza di ballo, ma è richiesto l'uso di scarpe pari (senza tacco).

L'iniziativa "Ballo a Palazzo" è dell'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana", realizzata sempre in occasione del bicentenario dall'insediamento della duchessa Maria Luisa di Borbone a Lucca (1817-2017), i cui eventi commemorativi sono sostenuti dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca.