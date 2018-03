“Così fan tutte” dal Metropolitan Opera al cinema solo martedì 3 aprile

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 30 marzo 2018, 13:01

Saranno accettate fino al 31 maggio le candidature per il primo Premio Coraggio Morale in provincia di Lucca promosso dalla Monte San Martino Trust (Associazione con sede in Inghilterra fondata nel 1989) in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea, la Provincia di Lucca, la Scuola per la...

giovedì, 29 marzo 2018, 16:48

L'assessore Bove: “L'iniziativa rientra nel quadro del progetto dei patti di confine e del completamento ideale e materiale dei collegamenti che già esistono tra i territori di Lucca Pisa”

giovedì, 29 marzo 2018, 13:53

Nuova la veste grafica, doppia la paginazione e sempre più forte il carattere scientifico per la rivista annuale di studi e attività della Fondazione Ragghianti

giovedì, 29 marzo 2018, 11:00

Un viaggio a ritroso nel tempo per tornare alle origini di Internet e guardare con maggiore consapevolezza al suo avvenire: questo il percorso recentemente intrapreso dal prof. Luciano Lenzini con gli alunni delle classi quarte del “Carrara” durante uno degli incontri previsti dal progetto “Pianeta Galileo”

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:36

Saranno Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton Corbijn, Sabina Guzzanti e Laura Morante fra i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, la manifestazione cinematografica che dall'8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:11

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta la riproposta di uno dei migliori film della stagione cinematografica in corso. Giovedì 29 marzo alle ore 21,30 al Cinema Centrale verrà presentato, "Happy End" di Michael Haneke