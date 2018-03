Cultura e spettacolo



Dance Meeting 2018: sei giorni di danza classica e musica per le vie del centro

martedì, 27 marzo 2018, 15:23

di gabriele muratori

Si avvicina l'annuale manifestazione di "Dance Meeting", che quest'anno giunge all'edizione numero sei e che vedrà ancora una volta Lucca vestita di tutto punto in nome della danza classica e della musica. Dietro un'ampia introduzione di Lorella Reboa, direttrice artistica dell'Associazione Europea Danza della scuola di Livorno, è stato presentato questa mattina presso l'auditorium del circolo culturale Agorà invia delle Trombe, l'ampio palinsesto in programma dell'evento organizzato appunto dall'AED in collaborazione con Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Istituto Superiore di studi Musicali "Luigi Boccherini", Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum.

Una manifestazione culturale di prestigio che si svolgerà nel centro storico di Lucca tra il 10 ed il 15 aprile, coinvolgendo la città in una serie di eventi a cui parteciperanno oltre mille ballerini italiani e stranieri in rappresentanza delle migliori accademie e scuole di danza classica e contemporanea che andranno a esibirsi sia nelle grandi piazze sia nei palchi di Teatro del Giglio, Villa Bottini, Pia Casa e Auditorium Boccherini. "Sarà una manifestazione con incursioni urbane per tutta la città" - sottolinea Lorella Reboa – "che naturalmente coinvolgerà appassionati del settore, ma anche cittadini e turisti che non potranno che restare affascinati dalla magia della danza". Appuntamento importante dell'evento, tra i tanti, sarà consegnato il premio alla carriera denominato "Città di Lucca", all'ambasciatrice della danza italiana Carla Fracci, in programma nel gala presso il Teatro del Giglio venerdì 13 aprile, dove si esibiranno grandi balletti classici come "Romeo e Giulietta", "Paquita" e "Le Corsaire", coronati da bellissime coreografie contemporanee.

Saranno oltre cinquanta gli spettacoli in programma, accompagnati ovviamente da musica dal vivo dagli studenti del Boccherini, con i ballerini italiani ed esteri. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale per l'ennesimo evento che vedrà ancora Lucca sul podio della cultura nazionale. "La nostra città offre nuovamente una buona dose d'arte e bellezza, mantenendo sempre alto il prestigio del nostro territorio" - riferisce l'assessore Stefano Ragghianti – "Stavolta è il momento della danza classica, dove a Lucca trova un grande spazio d'importanza". Belle parole anche da parte dell'avvocato Giovanni Del Carlo, amministratore del Teatro del Giglio. "Si è creata una forte sinergia tra istituzioni, associazioni e scuole, creando un gruppo compatto, privo di prime donne, volto alla collaborazione per raggiungere un grande scopo comune ed utile per tutti. Ecco la formula che si è seguita perché Dance Meeting si risolva con il solito successo". Un'altra importante iniziativa dell'evento è stata descritta da Fabrizio Papi, direttore dell'Istituto musicale Boccherini, il quale ha ricordato il concerto all'aperto che si terrà in piazza San Michele giovedì 12 alle ore 18.30, dove dietro la direzione del maestro Gianpaolo Mazzoli, verranno eseguite le bellissime opere dell' Ouverture, della Carme di Bizet, la fantasia sulla Carmen di Borne e tanti altri classici sulle note di Giuseppe Verdi e dell'immancabile padrone di casa Giacomo Puccini, il tutto ad opera dell'orchestra della scuola e con eccezionali coreografie dei danzatori del Dance Intensive Programme dell'associazione europea della danza. Ed ancora, da sottolineare, una mostra d'apertura ospitata presso il Museo per l'arte Contemporanea, che vedrà esposte le illustrazioni di Mario Sironi per "Il Popolo d'Italia" con uno spettacolo di danza classica di epoca remota, ed un Flash Mob che si terrà nel pomeriggio di venerdì alle ore 17.30 sempre in pizza San Michele.

A cornice di tutto, ravviverà poi la sei giorni di danza e musica, l'iniziativa promossa da Confcommercio Lucca, inerente il concorso per la vetrina più bella dedicata alla manifestazione. I commercianti di città infatti, potranno addobbare a tema dell'evento la propria vetrina con tutù di tulle e scarpette a punta, con tanto di foto e abiti da ballo per incrementare l'atmosfera e rendere omaggio alla manifestazione in programma. Sarà poi possibile votare la vetrina più bella sulla pagina facebook creata per l'occasione "Concorso Vetrine Danza Lucca". Per tutte le informazioni su Dance Meeting 2018, si può visitare il sito web www.aed.dance.it