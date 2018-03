Cultura e spettacolo



Diario di un pellegrino in Terra Santa

sabato, 17 marzo 2018, 15:52

di oriano de ranieri

Questa è solo una piccola parte delle impressioni e delle tappe del pellegrinaggio in Terra Santa compiuto dal 3 al 10 marzo 2018.

Sabato 3 marzo

Partenza dall'aeroporto da Pisa alle 7,10 per Roma Fiumicino, da Roma partenza per Tel Aviv dove arriviamo il primo pomeriggio. I controlli non sono troppo noiosi. Ti chiedono il motivo del viaggio. Rispondi che vieni da turista.Ti rilasciano Il "border control" che devi tenere sempre con te insieme al passaporto, non è permesso il lavoro. E' sabato festa per gli Ebrei, a Tel Aviv c'è piuttosto calma. Trasferimento in pulman a Nazareth attraverso la pianura di Sharon. Sosta e visita al Santuario della vergine del Carmelo. Messa e una preghiera per don Alessandro Banducci, il pievano di S.Maria Del Giudice. La mattina si erano svolti i funerali del sacerdote proprio a S.Maria. Il gruppo di pellegrini è formato da 21 persone provenienti da Fornaci di Barga, tra cui Giovanni Lucchesi e la moglie. Altri pellegrini da Roma, da Verona e dall'Emilia. Come guida il simpaticissimo e colto padre francescano Piermarco. Perchè il pellegrinaggio è una iniziativa del Commissariato di Terrasanta della Toscana col supporto dell'agenzia Colosseum Tours di Cortona. La sera arriviamo a Nazareth all'hotel Notre Dame, poi fiaccolata e Rosario alla basilica dell'Annunciazione.

Domenica 4 marzo

La mattina visita ai santuario di Nazareth "fiore della Galilea". Andiamo alla Casa di Maria oggi basilica dell'Annunciazione, la casa di Giuseppe, la fontana della Vergine, la sinagoga, l'antica Nazareth, prima crociata e poi musulmana. A Nazareth si vede già la massiccia presenza degli arabi, con auto nuove e potenti, sembra una città ricca. Viaggio in pulman sul Monte Tabor, il luogo della Trasfigurazione di Gesù. Visita a Cana di Galilea dove si rinnovano le promesse matrimoniali degli sposi. Il monte Tabor è un'oasi di pace e c'è una veduta mozzafiato.

Lunedì 5 marzo

Visita al lago di Tiberiade, Messa all'aperto, andiamo a Cafarnao, dove Gesù svolse la maggior parte del suo ministero. Andiamo alla casa di Pietro e al monte delle Beatitudini. A pranzo vediamo anche un gruppo di pellegrini francesi guidati dal primate delle Gallie il cardinale Filippo Barbarin, arcivescovo di Lione, sotto accusa ma poi scagionato dal tribunale per avere protetto sacerdoti pedofili. Sul battello traversiamo il lago di Tiberiade. A bordo issano la bandiera italiana e fanno suonare l'inno nazionale. Partenza per Betlemme e alloggio al Manger Square Hotel, lussuoso e con oltre seicento camere.

Martedì 6 marzo

Visita a Ain Karem città natale di S.Giovanni Battista. Saliamo alla chiesa che ricorda l'incontro tra Maria e S.Elisabetta "in regione montana" e nel santuario della natività del Battista con S.Messa. Incontriamo un gruppo di Ravenna guidato dall'arcivescovo emerito monsignor Giuseppe Verucchi che ci raccomanda di salutare il nostro arcivescovo Castellani. Ritorno a Betlemme e prima visita alla basilica edificata sopra la grotta della Natività. Vediamo le grotte di S.Girolamo. Poi raccogliamo le offerte e le portiamo alla casa di accoglienza per bambini speciali, abbandonati o in grave difficoltà gestita dalle suore argentine del Verbo Incarnato, "Hogar Nino Dios". La superiora suor Maria ci spiega che all'inizio dell'Intifada c'era l'urgenza di fondare una casa che accogliesse i bambini andicappati abbandonati. Le suore sono partite dal nulla, solo una casa offerta dal patriarcato latino. Chi vuole contattare le suore per offerte ecco l'indirizzo c.belen@servidoras.org. Una visita davvero commovente con i bambini che ti vengono incontro e vogliono stare con te.

Mercoledì 7 marzo

Sveglia alle 4. Celebrazione antelucana della messa emozionante alla grotta della Natività. Partenza per Nablus, la città tipica palestinese, l'antica neapoli, città nuova. Siamo attirati da molti murales. Uno rappresenta una colomba della pace, col mitra e col giubbotto antiproiettile. Durante il viaggio in pulman vediamo da lontano i nuovi insediamenti d'Israele e in basso le baracche degli arabi. Visita al pozzo di Giacobbe al centro dell'episodio del vangelo di Giovanni dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Il pozzo è profondo quaranta metri. Custode è un padre greco Giustino originario di Corfù che parla anche Italiano e ha affrescato in trent'anni la chiesa sovrastante il pozzo. Pranzo ad un ristorante tipico palestinese. Arriviamo al Mar Morto ma hanno già chiuso l'accesso. Al ritorno sosta a Wady Quelt: una panoramica del deserto dal monte. Ci raggiungono dei venditori con bambini che saltellano, sporchi e con scarpe sfondate che ci chiedono cioccolate e spiccioli.

Giovedì 8 marzo

Arrivo a Gerusalemme con altri posti di blocco. Mentre per gli arabi i controlli sono lunghi, per il nostro pulman con la scritta "Terrasanta Toscana" il passaggio è facile. Potenza dei frati francescani che sono in Terrasanta da ottocento anni. Andiamo al monte degli ulivi, basilica dei Getsemani, l'edicola dell'Ascensione, la tomba di Maria dove la vergine fu assunta in cielo. Pranzo in un ristorante armeno. Visita alla città con salite e discese. Mentre ascoltavamo padre Piermarco, tira un forte vento. un ramo secco cade e mi colpisce in testa e mi getta in terra gli occhiali. Per fortuna nessun danno.

Venerdì 9 marzo

Siamo alloggiati dalle suore Maronite di origine libanese, vicinissime al Santo Sepolcro. I maroniti sono cattolici di altro rito, appunto maronita. Sosta al monte Sion. Siccome c'è una maratona di mattina, non ci possiamo muovere molto. Andiamo al Santo Sepolcro per una prima visita. La fila di pellegrini è lunghissima. Rinunciamo, tanto sappiamo che ci torniamo il giorno dopo, molto presto. Ci addentriamo nel dedalo del suk iniziando dalla porta di Damasco. Prima da lontano vediamo una copia della torre del Mangia di Siena e edifici nuovi e altissimi. Davanti all'ingresso del Santo Sepolcro ci sono tanti gatti socievoli che aspettano da mangiare. Molti li fotografano. Il pomeriggio alle 15 Via Crucis che ripercorre i luoghi della passione di Gesù, attraverso la Via Dolorosa. Appena partiti in fila, dalla vicina moschea, le preghiere del muezzin registrate rimbombano e soffocano le preghiere dei cristiani. E poi motorini, auto che vogliono passare attraverso la processione. Un dispetto.

Sabato 10 marzo

Levataccia alle 4 poi messa al Calvario separato da scale ripidissime dal S.Sepolcro. La fila per visitare il luogo della deposizione e resurrezione del Salvatore, data l'ora, non è molto lunga. Davanti all'ingresso c'è un monaco greco ortodosso che ripete di continuo paracalò (prego) ed invita alla fretta. C'è tanta emozione dei fedeli di tutte le razze e da tutto il mondo. Poi continuiamo la visita alla città santa. Andiamo nel quartiere ebraico e vediamo tanti ebrei ortodossi, vestiti di nero. Vediamo il cenacolo, la chiesa della dormizione di Maria. Al muro del pianto ci sono controlli severi e la divisione tra donne e uomini, ti danno da mettere in capo il kippah, il tradizionale zucchetto ebraico, vediamo tanti che pregano agitando il corpo. Col permesso ci teniamo il kippah. Visitiamo anche la tomba di David. Prima avevamo incrociato un folto gruppo di turchi. Partenza per l'aeroporto di Tel Aviv per Roma con volo Alitalia. La polizia israeliana è gentile ma i controlli sono scrupolosi. Ti chiedono se avevi conosciuto qualcuno in Israele, se hai armi, se porti a qualcuno in Italia qualcosa. Arrivo a Roma regolarmente quasi alle 20 e coincidenza per Pisa un'ora e mezzo dopo. E' stato un viaggio, o meglio un pellegrinaggio faticoso ma indimenticabile.