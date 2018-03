Cultura e spettacolo



Effetto Cinema protagonista a Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018

venerdì, 16 marzo 2018, 16:03

di barbara ghiselli

Presentato questa mattina, durante una conferenza presso la Fondazione Banca del Monte, “Effetto Cinema” sostenuto dalla stessa Fondazione e che è sicuramente uno degli eventi di punta di Lucca Film Festival e di Europa Cinema, manifestazione che si terrà dal 9 al 15 aprile tra Lucca e Viareggio. Grande soddisfazione da parte di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca per l'iniziativa, giunta ormai alla sesta edizione, che trasformerà l'interà città in un gigantesco set cinematografico e che quest'anno si arricchisce di una serie di eventi spalmati sui sette giorni festivalieri.

Dello stesso parere l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti che ha evidenziato lo sforzo di tutti gli enti, associazioni, fondazioni e sponsor che permettono, nonostante i costi, di poter fare una manifestazione che cresce nell'offerta e nella varietà. Ragghianti ha ricordato inoltre anche il grande supporto dato dalle forze dell'ordine che permettono che l'evento possa essere effettuato prendendo tutte le misure di sicurezza necessarie.

I numeri di Effetto Cinema? Presto detto: un main event, 5 aree, 39 locali partecipanti, due eventi speciali, un concorso (migliori costumi, destinato esclusivamente agli staff dei locali) e una settimana di concerti, mostre e happening.

Andrea Salani in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha ribadito l'impegno e la volontà da parte della Fondazione CRL di supportare la manifestazione in quanto evento d'interesse dato che richiama persone di ogni età e incentiva la promozione della città.

“Non possiamo che essere contenti – ha sottolineato Simona Barsotti, presidente del “Centro commerciale città di Lucca di Confcommercio – che la manifestazione coinvolga tutte le anime della città nell'atmosfera tipica di un contenitore festivaliero cinematografico e sia quindi un'ottima promozione per Lucca”.

Anche Veio Torcigliani in rappresentanza dell'ACSI Lucca ha dichiarato la soddisfazione da parte della sua associazione nel contribuire all'animazione di questo importante evento con spettacoli di danza e di teatro.

“Sono cinque le aree del centro storico che si animeranno sabato 14 aprile – ha spiegato Marella Pomponio, responsabile produzione Effetto Cinema – una riguarderà l'avventura (area sud), l'altra Ghost (piazza San Giusto e piazza Antelminelli), In the 70's (direttiva centrale), Crazy (area nord) e Games (area est). I locali partecipanti saranno 33 e i film scelti vanno dai grandi classici come 'Casablanca' e 'Arancia Meccanica' e 'Rocky' a nuove hit come 'Assassin's Creed' e 'Pixels' “.

Pomponio ha poi ricordato che tutti gli staff dei locali saranno iscritti automaticamente al concorso per i migliori costumi e a questa proposito ci sarà una giuria specializzata che deciderà a chi assegnare un premio in denaro pari a mille euro a seconda di chi saprà meglio interpretare nel vestiario il film di riferimento. Torna anche per il secondo anno la movie street band “La La Band” e dalle 24 in poi l'Effetto Cinema Official After Party.

Grande importanza alla conferenza è stata data al main event ovvero “The connection square – In love, History & Movies (Omaggio al cinema di Martin Freeman e Stephen Frears che si terrà sabato 14 aprile in piazza San Michele.

“Si tratta di una co-produzione fra il Lucca Film Festival & Europa Cinema e i locali della piazza (bar Casali, Caffè del Mercato, Caffetteria Turandot, Lebonsky, bar San Michele e la tana del Boia), - ha spiegato Cristina Puccinelli direttrice artistica sezione Effetto Cinema – e proprio nel Foro Romano, sarà messo in scena attraverso l'utilizzo di scenografie mobili e performance itineranti il tributo ai talent ospiti in questa edizione del festival, distribuendoli sui tre lati della piazza”.

Puccinelli ha infatti detto che il lato sud della piazza sarà dedicato al film “Vittoria e Abdul” di Stephen Frears e quindi ci sarà un mix tra l'atmosfere dell'Inghilterra Vittoriana e l'esotismo indiano mentre il lato est omaggerà Martin Freeman con “Love Actually” mettendo in scena un vero e proprio Natale a Pasqua. Il lato nord della piazza ? Ancora non è stata svelata la star che sarà omaggiata con un tributo in questa zona e lo sapremo quindi solo nei prossimi giorni, è stato detto però che si tratta di un attore inglese e che l'ambientazione sarà ispirata a una celebre commedia romantica e vedrà i locali scenografati a tema “nuziale”.

Stefano Giuntini, altro direttore artistico di Effetto Cinema Notte ha poi elencato gli special event di sabato 14 aprile e ricordato le iniziative che verranno fatte durante tutta la settimana precedente.

“Gli special event del 14 aprile sono due: uno è 'Una notte al museo' durante il quale – ha sottolineato Giuntini - il liceo classico Machiavelli si animerà con una serie di iniziative tra i quali balli, proiezioni e visite guidate e l'altro è 'Patch Adams 1998 – 2018: vent'anni dopo' che, oltre a rinnovare lo stretto legame tra Effetto cinema Notte e il mondo del volontariato cittadino, celebrerà

il ventennale della famosa pellicola interpretata da Robin Williams con animazioni e performance itineranti che faranno base presso la sede della Confcommercio per coinvolgere i cittadini e promuovere la solidarietà sociale”.

E la settimana degli eventi? “Effetto Cinema Live Carpet” curerà la direzione artistica del red carpet di piazza del Giglio tutte le sere dall'8 al 13 aprile, “Effetto Cinema Music Lounge” proporrà nelle varie zone del centro aperitivi musicali con musica dal vivo dalle più grandi colonne sonore jazz della storia del cinema, mentre gli appuntamenti del dopocena si concentreranno su vj set dentro e fuori dalle Mura per due serate curate da Tommaso Simi (con la partecipazione di Emma Morton) e alle colonne sonore degli anni '70/'80/'90. Altra novità di questa edizione è l'inaugurazione della nuova sottosezione “Effetto Cinema Art”, con la mostra “Ghost: ArtNoir”, dedicata al paranormale e collegata alla prima nazionale del film “Ghost Stories” e quindi dell'ospite Martin Freeman.

Ha concluso la conferenza Nicola Borrelli, presidente del Lucca film Festival e Europa cinema ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questa manifestazione e ha ricordato che prossimamente verranno svelate nuove sorprese in merito a questo importante evento.