Cultura e spettacolo



FribHouse Quartet live al Prodotto Non Conforme di Capannori

giovedì, 8 marzo 2018, 10:40

Sono quattro, sono bravi, si divertono e fanno divertire. Sono giovani per anagrafe e attitudine, creativi e rigorosi al contempo e giocano con la musica spesso riservata ai soli intenditori, il jazz.

E lo fanno attingendo e sfidando il repertorio di mostri sacri come Billy Cobham, Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Kenny Doham , Dave Brubeck proponendone sempre la propria originale e gustosa interpretazione.

Si fanno chiamare FribHouse Quartet e sono Fabrizio Doberti alla batteria, Lapo Francesconi al basso elettrico, Silvio Lucido al pianoforte e Nico Signorini alla chitarra, musicisti che hanno sviluppato la propria collaborazione in seno alla pluripremiata Orentano School Jazz Band, progetto fortemente voluto e sostenuto dal professor Roberto Lucarini, di cui sono diretta emanazione.

Saliranno sul palco del PNC- Prodotto non conforme, locale non certo nuovo a questo tipo di iniziative, venerdì 9 marzo (domani sera), poco dopo le 22.00, proponendo una performance che sarà balsamo tanto per le orecchie più raffinate quanto per quelle meno avvezze a questo tipo di musica perché loro scaletta non esclude ed anzi privilegia molti fra i pezzi che, seppur ascrivibili a pieno titolo nel panorama Jazz, sono entrati nella cultura pop e nella memoria collettiva di tutti e di cui tutti potremo cantare, assieme a loro, il refrain.

Il “P.N.C- Prodotto non Conforme” si trova a Lunata- Capannori in via Vecchia Pesciatina, 150 ; il concerto è ad entrata libera e gratuita.