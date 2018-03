Cultura e spettacolo



Gallinari (Anafi): “C'è un futuro per il fumetto: lo dimostrano le nuove generazioni presenti a Collezionando 2018”

sabato, 24 marzo 2018, 23:18

di barbara ghiselli

“L'Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione) – ha detto il presidente Paolo Gallinari - ha lavorato in partnership con Lucca Crea s.r.l. per Collezionando 2018. Siamo felici di questa collaborazione che dura già da tre anni e del fatto che la manifestazione stia crescendo, espandendo l'area di interesse anche verso altri mondi di riferimento (figurine e i 3D collezionabili) ma facendo rimanere centrale il fumetto in quanto tale, e dandogli quindi il giusto risalto”.

Gallinari ha poi sottolineato la sua soddisfazione nel vedere tanti bambini e ragazzi alla giornata di apertura (24 marzo) della manifestazione insieme alle loro famiglie, un segno sicuramente positivo che fan ben sperare e garantisce un futuro al fumetto.

Gallinari ha inoltre evidenziato l'importante lavoro preventivo che è stato fatto con le scuole del territorio in questa edizione, attivando oltre 20 laboratori, un modo per far conoscere alle nuove generazioni e alle loro famiglie l'importanza di un mezzo espressivo come il fumetto.

Domenica 25 marzo, ultima imperdibile giornata al Polo Fiere per Collezionando 2018: tutte le informazioni aggiornate su www.luccacollezionando.com e sulla pagina Facebook dell'evento.