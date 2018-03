Cultura e spettacolo



Il 22 luglio Gianni Morandi al Lucca Summer Festival

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:28

Un viaggio dal vivo, quello del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, che fara’ tappa al Lucca Summer Festival con l’attesissimo show in Piazza Napoleone il 22 luglio.

Uno show imperdibile in cui l’amore sarà il leit motiv con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un concerto in cui il più bello dei sentimenti verrà raccontato nelle sue molteplici forme e sfaccettature attraverso le migliori canzoni di Gianni Morandi.

Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sarà, infatti, anche uno splendido viaggio nel tempo che partirà dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi che da più di sessant’anni fanno da colonna sonora a generazioni di italiani; fino ad arrivare al presente con i brani di d’amore d’autore, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre.

Gianni Morandi si esibirà con la sua band che sarà composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigial basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori.

In vendita giovedì 15 marzo dalle 11 su www.ticketone.it - www.dalessandroegalli.com

Venerdì 16 marzo in vendita nelle prevendite abituali dalle ore 11

Prevendite TicketOne - Infoline 0584.46477