Gli allievi dell'ISSM "L. Boccherini" in concerto a Camaiore e Viareggio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 10 marzo 2018, 16:16

Quando la musica è magia si tramanda da genitore in figlio.. e insieme questa sera, sabato 10 marzo padri, madri, figli, nonni e nipoti possono andare a godere insieme uno spettacolo magnifico: "La storia del rock Vol. 2" alle 21 al Teatro San Girolamo di Lucca (adiacente Teatro del Giglio)

sabato, 10 marzo 2018, 16:12

In scena la Compagnia Laboratorio Teatrale dei Contafole con “Don Chisciotte - il musical” commedia musicale di Giorgio Santarini e Maurizio Telloli liberamente tratta dal romanzo di Miguel De Cervantes

sabato, 10 marzo 2018, 10:31

Dalle vette delle classifiche di vendita direttamente a Lucca: Tedua, martedì 13 marzo, alle 14:30 sarà allo Sky Stone & Songs per presentare il disco ‘Mowgly’ appena uscito e già campione di vendite e per incontrare i suoi fans

sabato, 10 marzo 2018, 10:29

Lo spettacolo "La bella e la bestia" inizia alle 17 all'auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari (via Roma 121 a Porcari). La splendida favola va in scena con musiche dal vivo. Un fitto bosco di alberi alti e scuri, in fondo una luce, un castello e, in alto, una finestra.

sabato, 10 marzo 2018, 09:33

Un numeroso pubblico formato da bambini e adulti ha accolto calorosamente, durante l'incontro tenutosi il pomeriggio del 9 marzo presso palazzo Ducale, l'ospite d'onore della quarta edizione di “Lucca teatro festival”: Ottorino detto Becco di Rame, un'autentica oca maschio di razza Tolosa

sabato, 10 marzo 2018, 09:26

Lista Civica Per Montecarlo interviene sull'indagine in corso a Montecarlo rimarcando il senso di responsabilità degli amministratori nel restituire le deleghe al sindaco e rassicurando i cittadini e i consiglieri comunali circa l'informazione sugli sviluppi della vicenda