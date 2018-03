Cultura e spettacolo



Guida: “Collezionando 2018 è il luogo adatto per tutta la famiglia”

sabato, 24 marzo 2018, 23:16

di barbara ghiselli

E' partito con il piede giusto Collezionando 2018, la rassegna dedicata al fumetto da collezione e a tutti i suoi mondi di riferimento, giunta alla terza edizione, firmata da Lucca Crea srl (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione) in collaborazione con il comune di Lucca. Il risultato della prima giornata (24 marzo) al Polo fiere di Lucca è sicuramente positivo. Vediamo perchè. Ce lo spiega il responsabile di Collezionando 2018, Dario Dino Guida.

“Il primo giorno è andato bene, – dice Guida – siamo soddisfatti per le numerose presenze all'evento, soprattutto per il fatto che vi fossero famiglie intere e quindi anche molti bambini e ragazzi,che era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati ”.

Guida fa presente poi che a questa manifestazione ognuno può trovare il corrispettivo delle proprie passioni infatti chi ama il fumetto non ha che l'imbarazzo della scelta , e lo stesso vale per chi ha interesse verso le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure).

“Ci sono anche tantissimi incontri dove è possibile sentir parlare di fumetti – evidenzia Guida – invece per chi vuol vedere disegnare ci sono più di 56 autori e sceneggiatori a disposizione del pubblico sparpagliati nei vari stand. Abbiamo le nostre stampe che regaliamo, a chi ha la pazienza di fare la fila, autografate in originale con le dediche di tutti gli artisti, quindi c'è sicuramente una vasta scelta per tutti i visitatori”.

E non finisce qui, infatti mostre, tavoli da gioco, un wargame storico e molto altro ancora alla manifestazione; per chi si fosse perso tutto questo, non resta altro da fare che approfittare quindi dell'ultima giornata (25 marzo) per porvi rimedio!

Tutte le informazioni aggiornate su www.luccacollezionando.com e sulla pagina Facebook dell'evento.