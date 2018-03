Cultura e spettacolo



I film d'arte di Sky in mostra alla Fondazione Ragghianti

venerdì, 23 marzo 2018, 14:54

Dal 23 marzo al 23 aprile, nella sala del “mezzanino” della Fondazione Ragghianti, il Lucca Film Festival e Europa Cinema presenta il suo secondo evento espositivo: CINEMA D'ARTE - DIALOGO INEDITO. Dietro le quinte delle produzioni cinematografiche dei film d’arte SKY. Oltre 40 fotografie articolate in tre sezioni e dedicate ai temi portanti e trasversali a tutti i titoli in rassegna con le immagini dei dietro le quinte dei set, i luoghi esclusivi, i punti di vista inediti e le ricostruzioni storiche delle produzioni cinematografiche d'arte firmate Sky.

Dal 2014 ad oggi, i film d'arte Sky hanno raccolto grande successo di pubblico e critica, conquistando oltre 850 mila spettatori nei cinema di 60 Paesi nel mondo, grazie alla qualità delle immagini in ultra definizione, alla narrazione di forte impatto emotivo ma al contempo autorevole, e all'accesso privilegiato e spesso inedito o esclusivo a luoghi ed opere dell'immenso patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Punti di vista nuovi e riprese mai realizzate prima, rese possibili anche grazie all'utilizzo di elicotteri, droni, bracci meccanici di oltre 20 metri e alle più evolute tecniche di ripresa cinematografica. Cinema d'Arte – dialogo inedito è un excursus narrativo e visivo dei film d’arte che Sky ha realizzato grazie alla collaborazione delle Autorità, delle Istituzioni, dei Comuni, dei Dicasteri, dei Musei, delle Sedi Culturali, degli Archivi coinvolti nelle riprese, con la produzione esecutiva di Magnitudo Film e la distribuzione di Nexo Digital.

Alla Fondazione Ragghianti, intitolata a uno dei principali teorici e pionieri dell’utilizzo dello strumento cinematografico per spiegare il processo creativo dietro le opere d’arte, la mostra curata da SKY, in collaborazione con Alessandro Romanini, ci illustra la “macchina dei sogni” applicata all’arte, portata per la prima volta da protagonista assoluta sul grande schermo. Foto in grande formato dei set, gli attori nelle varie fasi delle riprese, i professionisti del ‘ dietro le quinte’ del cinema e dell’arte al lavoro, tra cui registi, sceneggiatori, storici dell’arte, direttori della fotografia, scenografi, costumisti e, infine, i processi legati alle nuove tecnologie “immersive” del 3D, dell’Ultra HD e della Virtual Reality.

Grazie all’impiego di attrezzature cinematografiche di ultima generazione vedremo scatti da punti di vista inediti ed esclusivi dei capolavori di Michelangelo, Raffaello, Caravaggio e dei luoghi d’arte oggetto delle riprese, templi che custodiscono capolavori dell’intelletto umano che sono mostrati al pubblico in tutto il loro splendore grazie al connubio realizzato da Sky con Magnitudo Film, fra raffinata narrazione cinematografica e sapiente impiego dell’alta tecnologa: dai Musei Vaticani alle suggestive immagini aeree su Roma e nei luoghi non accessibili al pubblico delle Basiliche Papali, dal museo a cielo aperto che è la città di Firenze fino a Urbino e i luoghi dell’infanzia di Raffaello Sanzio.

Dal 19 al 22 aprile, la manifestazione sarà arricchita da un ciclo di proiezioni di tutti i film d’arte prodotti da Sky con Magnitudo Film. La rassegna cinematografica, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema e Fondazione Ragghianti, si aprirà nel Complesso monumentale di San Micheletto con la proiezione di Caravaggio – l’Anima e il Sangue che ha esordito al cinema lo scorso febbraio classificandosi come il documentario d’arte più visto in Italia con oltre 130 mila spettatori. La proiezione di questo viaggio unico, emozionante, viscerale dentro la vita, le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio sarà introdotta da Cosetta Lagani, Responsabile e Direttore Artistico Cinema d’Arte Sky, dal regista Jesus Garces Lambert e dalla sceneggiatrice Laura Allievi.

Le proiezioni proseguiranno,nei giorni successivi, nel vicino San Franceschetto, con i precedenti successi del Cinema d’Arte Sky, distribuiti nei cinema di 60 paesi del mondo: Musei Vaticani– Tra cielo e terra, San Pietro e le Basiliche Papali di Roma, Firenze e gli Uffizi. Viaggio nel cuore del Rinascimento e Raffaello - Il Principe delle Arti.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e concerti – spaziando dal cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai imposto diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.

CINEMA D'ARTE - DIALOGO INEDITO.

Dietro le quinte delle produzioni cinematografiche dei flm d’arte Sky

Lucca, sale “mezzanino” della Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti

23 marzo – 23 aprile 2018

Complesso monumentale di San Micheletto - Via San Micheletto 3, Lucca

Orario: dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso libero

Rassegna cinematografica

Lucca, San Franceschetto

19- 22 aprile 2018

apertura 19 aprile nel Complesso monumentale di San Micheletto:

- ore 20:00, proiezione-incontro con gli autori di “Caravaggio - l’Anima e il Sangue”. Intervengono: Cosetta Lagani, Responsabile e Direttore Artistico Cinema d’Arte Sky, Laura Allievi, sceneggiatrice.

Programma delle proiezioni:

Venerdì 20: 9.00 Uffizi / 11.00 Raffaello / 15.00 Musei Vaticani / 17.00 San Pietro e Basiliche

Sabato 21: 9.00 Musei Vaticani / 11.00 San Pietro e Basiliche / 15.00 Uffizi / 17.00 Raffaello

Domenica 22: 9.00 San Pietro e Basiliche / 11: Musei Vaticani / 15.00 Raffaello / 17.00 Uffizi

In virtù dell'accordo di collaborazione e co produzione tutti i possessori di un biglietto di ingresso alla Fondazione Ragghianti (dall'1 gennaio 2017 in poi) hanno diritto alle seguente agevolazione per il festival:

Diritto di accesso ai biglietti e agli abbonamenti ridotti del festival.