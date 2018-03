Cultura e spettacolo



I ragazzi del Piccolo Teatro Sperimentale selezionati al 34° Festival Europeo Teatro di Marano sul Panaro

domenica, 11 marzo 2018, 20:30

Dopo diversi mesi di lavoro ecco, generato dalla creazione di una formula Poetica Bio-Chimica H2O S.W., (acqua+Shakespeare William) lo spettacolo ispirato a riflessioni su uno studio su quattro opere di W. Shakespeare: Romeo e Giulietta, Otello, Macbeth, Amleto. Nella sperimentazione dei vari generi e percorsi teatrali quest'anno, Federico Barsanti, regista ed insegnante della scuola, ha anche inserito uno spettacolare ed impegnativo studio sulla Scherma Teatrale, combattimenti con le spade, ed un approfondimento sulla creazione di suoni e canto dal vivo. Inseriti in questo fantastico scenario shakespeariano vanno anche ad inserirsi frasi e testi scritti dai ragazzi ed ispirati a riflessioni sui testi del grande drammaturgo e poeta.



Il risultato è uno spettacolo che è stato selezionato per la seconda volta al 34° Festival Nazionale ed Europeo di Teatro Ragazzi di Marano sul Panaro, Modena, indetto dal Comune di Marano. Il lavoro comprende circa 25 ragazzi sulla scena in età compresa tra i 14 e i 22 anni. Un'operazione complessa ed articolata che ha portato i partecipanti ai corsi ad intraprendere uno studio appassionante sul corpo, sull'espansione dei propri limiti e su tecniche diversissime di teatro. Le date delle esibizioni (molto probabilmente saranno due le repliche) sono fissate per il 5 e 6 maggio. Fa piacere ricordare inoltre le partecipazioni, segnalazioni e vincite di importanti manifestazioni e festival a cui Barsanti ha portato innumerevoli giovani nel corso degli anni: Festival Europeo Fantasio Piccoli di Trento, Festival delle scuole di Bagni di Lucca, Festival di Ancona, Festival di Ferrara, Festival di Borgio Verezzi (Sv), Festival Internazionale Franco Agostino di Crema, RomaTeatroFestivalInternazionale a Roma, e a veri e propri viaggi-stage in luoghi suggestivi come il Teatro Greco Antico di Tindari (Sicilia) ed altre spettacolari location in Italia.

Ecco i nomi dei favolosi partecipanti: Asia Chiesa, Lidia Gargani, Diego Coluccini, Sara Bracci, Daniele Bresciani, Gabriele Dell'Amico, Alice Barsi , Aurora Pozzi, Samuel Saint Smith, Gabirele Piovan, Andrea Olobardi, Alessandro Bacci, Federico Paoli, Caterina Nardini , Bianca Ubaldi, Alessandro Becagli, Marco Della Pina, Lorenzo Chiti, Swami Fialdini, Camilla Frangioni, Elisa Trapuzzano, Melissa Signori, Laura Lucii.