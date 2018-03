Il 14 luglio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga al Lucca Summer Festival

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 9 marzo 2018, 16:01

I concerti, tutti a ingresso libero, inizieranno alle ore 16:30 di sabato 17 presso l’auditorium di San Romano, e vedranno esibirsi otto cori provenienti da diverse località italiane

venerdì, 9 marzo 2018, 13:37

L’attore Martin Freeman sarà l’ospite d’eccezione del Lucca Film Festival - Europa Cinema 2018, che si terrà dal 7 al 15 aprile. L’attore inglese riceverà il Premio alla Carriera del festival e presenterà il suo ultimo film, in prima italiana, “Ghost stories” di Jeremy Dyson e Andy Nyman, adattamento della...

venerdì, 9 marzo 2018, 12:02

È a Robert Schumann e alla sua intricata personalità e assoluto genio che è dedicato il penultimo concerto della stagione cameristica dell’Associazione musicale lucchese. A interpretare le pagine del tormentato compositore tedesco, domenica 11 marzo sarà il pianista Maurizio Baglini, che proprio a Schumann ha dedicato un cd monografico inciso...

giovedì, 8 marzo 2018, 15:04

Gli artisti che espongono le loro opere sono: Nelita Specchierla, Claudio Pio, Fabio Bersani, Luciano Corti, Paolo Lazzarotti, Andrea Simonetti, Giuseppe Pisana, Massimiliano Marcoccia, Peppe Tambè e David La Pietra. La mostra sarà aperta l'8 marzo fino alle 19 , il 9 marzo dalle 9 alle 19 e il 10...

giovedì, 8 marzo 2018, 14:34

Otto gli incontri scientifici divulgativi,gratuiti, aperti e rivolti al pubblico,che IMT ha in programma da lunedì a sabato prossimi per avvicinare il grande pubblico agli studiosi e alle ricerche che si occupano del cervello e che toccano, a volte inaspettatamente per chi non fa parte della comunità scientifica, gli ambiti...

giovedì, 8 marzo 2018, 13:53

