Cultura e spettacolo



Il Baluardo dà vita al "fondo presepiale"

sabato, 17 marzo 2018, 11:31

Il Baluardo gruppo vocale lucchese comunica che è stato creato il Fondo Presepiale dei presepi trasportabili. Di cosa si tratta? Di dare la possibilità ai presepisti e a chi ha in casa un presepe 'artigianale', e che per problemi di spazio è costretto a relegarlo o in soffitta o peggio a distruggerlo, di darlo in affidamento a Il Baluardo che lo conserverà diligentemente pur senza potersi assumere alcuna responsabilità.



Il presepe o i presepi resteranno dei legittimi proprietari e in occasione di future mostre di presepi , saranno esposti con l'indicazione del costruttore. Il Fondo Presepiale dei presepi trasportabili, è istituito grazie alla disponibilità della Comunità di S. Maria Nera ed ha il sostegno del Comune di Lucca Assessorato alla Cultura.



Per info 348 2334867 oppure info@coroilbaluardo.it