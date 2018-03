Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra fotografica “Ritratto di donna” a Palazzo Orsetti

giovedì, 8 marzo 2018, 15:04

di barbara ghiselli

Inaugurata questa mattina la mostra fotografica “Ritratto di donna”, organizzata da Idea Arte, che resterà aperta fino al 10 marzo presso le sale della musica e degli specchi di palazzo Orsetti in via S. Giustina, 6.

“La novità di quest'anno – ha esordito l'assessora Ilaria Vietina – è il luogo della mostra che trova il suo spazio proprio nella sede del comune di Lucca. Sono veramente soddisfatta per le opere esposte, oltre che per il loro valore artistico, anche per il fatto che trasmettono un messaggio efficace e chiaro proprio nella giornata internazionale dei diritti delle donne e offrono quindi l'occasione per fare un'ulteriore riflessione sulla condizione della donna al giorno d'oggi”.

Della stessa opinione il sindaco Alessandro Tambellini che ha dichiarato l'importanza di non fermarsi a guardare la condizione della donna nel nostro Paese dove, ci sono da fare ancora alcuni passi ma fortunatamente molti sono già stati fatti, ma di ampliare lo sguardo anche ai Paesi dove la donna vive in uno stato di sottomissione veramente forte ed è costretta a subire e a vivere in condizioni inaccettabili.

E' toccato a Silvana Miraglia, presidente dell'Unicef di Lucca (associazione che ha dato il patrocinio alla mostra) ricordare che :“ Nel mondo 15 milioni di bambine ancora oggi sono costrette a sposarsi tra i 15 e i 18 anni e ogni cinque minuti nel mondo una bambina muore a causa delle violenze subite. L'Unicef è in prima linea da sempre per assicurare la protezione ed una sana crescita ai bambini e alle bambine ed è per questo che appoggia iniziative come questa dove è possibile fare una profonda riflessione su queste tematiche”.

Grande soddisfazione da parte della presidente di Idea Arte, Nelita Specchierla, della vicepresidente Marzia Francesconi e del direttore artistico Peppe Tambè per la collocazione della mostra che “non poteva trovare una sede migliore”. Gli artisti che hanno esposto le loro opere sono: Nelita Specchierla, Claudio Pio, Fabio Bersani, Luciano Corti, Paolo Lazzarotti, Andrea Simonetti, Giuseppe Pisana, Massimiliano Marcoccia, Peppe Tambè e David La Pietra. La mostra sarà aperta l'8 marzo fino alle 19 , il 9 marzo dalle 9 alle 19 e il 10 marzo dalle 9 alle 13