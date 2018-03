Cultura e spettacolo



InclinAzioni, progetto di orientamento al liceo artistico musicale

lunedì, 12 marzo 2018, 12:11

Tanti stimoli, tante possibilità, tanti dubbi. Questo, in sintesi, lo stato d’animo di molti adolescenti in uscita dalle scuole superiori. Al Liceo Artistico Musicale è stato messo a sistema , dopo 2 anni di sperimentazione, un intervento di orientamento che indaga tutti i possibili scenari post-dipoma e che fornisce strumenti utili per muoversi in vari campi.

La scaletta del progetto parla chiaro: incontri in aula volti a creare competenze (scrivere il curriculum vitae o una lettera di presentazione, simulazione di un colloquio di lavoro, sapersi orientare di fronte ad un contratto di lavoro, saper cercare sui siti occasioni di studio o lavoro in Italia, in Europa o altrove), incontri esperenziali con realtà del territorio (associazioni, enti etc).

Ma l’aspetto più interessante è il percorso guidato, compiuto dagli studenti, nella messa a fuoco di un loro personale percorso post-diploma. Attraverso il lavoro in gruppo, la discussione , il confronto, il supporto di counselor, i ragazzi si interrogano sulle loro aspettative, riconoscono le loro reali capacità, incrociano questo con l’”offerta” e preparano un “piano per il loro futuro”.

Il progetto, un pacchetto di 30h. pomeridiane, è condotto dalle prof.sse Adriana Galuppi, Manuela Dianda e Monica Masi. Interessa 25 studenti delle classi 4^ ed è realizzato con i finanziamenti del PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”.