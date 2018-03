Cultura e spettacolo



Incontro informativo sui D.S.Ap al Convitto di S.Micheletto

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:04

L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere la conoscenza e la consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo) e di quanto questo disturbo influenzi le strumentalità scolastiche di base e si ripercuota anche su fattori motivazionali ed emotivi del bambino/ragazzo, per cui è importante organizzare momenti di informazione specifica sui percorsi diagnostici, di sostegno e potenziamento attuali ed efficaci.

In questo spirito abbiamo di voluto un evento fruibile alla maggior parte delle persone interessate e quindi la partecipazione è libera e completamente gratuita.

Di fondamentale importanza il Patrocinio dell’Azienda USL Toscana nordovest – ambito territoriale di Lucca e l’apporto della Neuropsichiatria infantile poiché relazionandosi costantemente con questi bambini, con le loro famiglie e con la scuola ha una competenza e una casistica prioritaria nel territorio.

Nell’arco della giornata saranno approfonditi gli aspetti di diagnosi,valutazione e Certificazione ai sensi della legge 170/2010. Si parlerà degli aspetti logopedici e optometrici,si approfondiranno le modalità di trattamento attraverso interventi multidisciplinari, dalla Psicomotricità all’intervento terapeutico in acqua, all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’inclusione,ai laboratori di potenziamento e riabilitazione. Si parlerà dei genitori che affiancano e sostengono i figli in questi percorsi.

Sarà possibile sperimentare le tecniche di potenziamento iscrivendo i bambini ai laboratori che sono gratuiti ma a numero limitato – max 6 bimbi.

Sarà anche possibile prenotare una valutazione optometrica gratuita per il proprio figlio.

Questa iniziativa si presenta come un importante occasione di scambio e approfondimento su un tema molto sentito e attuale con il quale ci confrontiamo frequentemente.

Per iscrizioni e informazioni: associazione.eco@alice.it – 0583 490440 orario ufficio – in altri orari sms al 3358376605 sarete richiamati