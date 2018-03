Cultura e spettacolo



Jacovitti per il premio letterario "Racconti nella Rete 2018"

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:27

E' del celebre fumettista Benito Jacovitti l'immagine di copertina dell'antologia 2018 di Racconti nella Rete, da quest'anno edita da Castelvecchi. L'antologia uscirà a settembre e raccoglierà i 25 racconti vincitori. Il più importante premio letterario sul web dedicato ai racconti brevi, racconti per bambini e soggetti per cortometraggi, rende omaggio al genio italiano del fumetto diventato celebre per le sue vignette ironiche e grottesche.Sabato 17 marzo alle 7.30 su Rai Tre Toscana si parlerà della nuova copertina nell'ambito di un servizio sulla nuova edizione del premio letterario Racconti nella Rete. La diciassettesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete si sviluppa fino al 31 maggio nel sitowww.raccontinellarete.it. Qui gli scrittori possono pubblicare i loro racconti oltre che leggerli e commentarli.



Il concorso è una vetrina d'autore. Possono partecipare al premio tutti coloro che hanno un racconto inedito, oppure un soggetto per la sezione corti. Numerosi sono gli appuntamenti con il premio e gli scrittori fissati nelle più importanti città italiane. Racconti nella Rete vuole essere un'opportunità di espressione e confronto fra aspiranti scrittori più o meno giovani. In una sorta di agorà virtuale, tutti trovano infatti lo spazio privilegiato per dar voce alle proprie fantasie, memorie o sogni, per cimentarsi nella scrittura creativa e per saggiare il valore e la qualità del proprio lavoro, incontrando talenti sconosciuti o confrontandosi immediatamente con i diversi stili narrativi, generi e contenuti. E' questo il momento in cui tutti, dal professionista al dilettante, hanno piena possibilità di espressione e uguale dignità di ascolto. E' uno spazio democratico in cui si da possibilità di espressione a tutti coloro che lo desiderano. Gli autori fino ai 25 anni di età potranno usufruire di uno sconto sulla quota di partecipazione al premio 2018 – sezioni racconti e corti. Basterà segnalare la vostra adesione con una email indirizzata a info@raccontinellarete.it .



"Questa agevolazione" – dice Demetrio Brandi, presidente del Premio – "è rivolta ai giovani talenti letterari, uno stimolo in più per farli partecipare ad una vetrina sempre più importante per gli autori emergenti."



Molti tra gli autori pubblicati in questi anni nelle antologie edite da Nottetempo hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario. Per partecipare basta registrarsi e leggere il regolamento pubblicato nel sito www.raccontinellarete.it. Il racconto, a tema libero, non dovrà superare le cinque cartelle di testo: se l'elaborato sarà ritenuto interessante verrà subito inserito nel sito. Il termine ultimo ed improrogabile per l'invio del materiale è fissato al 31 maggio 2018. I venticinque racconti scelti dalla giuria tecnica composta tra gli altri dallo scrittore Ennio Cavalli, dalla giornalista e scrittrice Chiara Lico, dallo scrittore Adrian Bravi e dal giornalista ed illustratore Marco De Angelis saranno inseriti nell'antologia "Racconti nella Rete " edita da Castelvecchi. La prefazione sarà realizzata dalla scrittrice Elena Torre.Tra i racconti selezionati anche un testo umoristico che sarà premiato dal giornale "Buduar".



La presentazione in anteprima avverrà insieme alla proiezione del cortometraggio vincitore della sezione Corti in occasione del festival letterario LuccAutori in programma a Lucca nel mese di ottobre.Per informazioni Associazioni Culturale LuccAutori tel. 0584.961169 info@raccontinellarete.it www.raccontinellarete.it