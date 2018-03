Cultura e spettacolo



Joel Borek, uno stagista all’Ite “Carrara”

martedì, 13 marzo 2018, 09:10

Era giunto in Italia il 25 settembre con altri ventidue studenti del Berufskolleg der Stadt Bottrop -un liceo professionale riconosciuto da alcuni anni come Europaschule- per condividere una settimana di studio e di vita in famiglia con i compagni delle “Relazioni internazionali” dell’ITE “F. Carrara” nell’ambito di un’ esperienza di gemellaggio, unica nel suo genere, che poco tempo prima aveva visto i ragazzi italiani ospiti dei colleghi tedeschi.

Il suo nome è Joel Borek e, proprio grazie al breve ma intenso percorso scolastico ed esistenziale lucchese, ha deciso di svolgere il ruolo di stagista proprio al “Carrara”. Il progetto “Erasmus +”, infatti, prevede, fra le attività di alternanza scuola-lavoro, un mese retribuito di stage all’estero da intraprendere dopo un anno di corso online finalizzato all’apprendimento della lingua del Paese ospitante.

Ormai l’anno è trascorso e Joel fino al 7 aprile sarà lettore della prof.ssa di Tedesco Silvia Rebechi. La coadiuverà in ogni iniziativa didattica curando in particolar modo la dizione e cercando di favorire la comunicazione quotidiana.