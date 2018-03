Cultura e spettacolo



La Scuola Imt ottiene fondi per cinque posti da ricercatore

martedì, 6 marzo 2018, 11:15

Pubblicato il 28 febbraio il Decreto con il quale il MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha distribuito i posti da Ricercatore a tempo determinato di Tipo B tra le Università e le Scuole ad Ordinamento Speciale. L'assegnazione ha tenuto conto sia delle dimensioni degli atenei sia dell'esito della valutazione effettuata dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca.

«I cinque posti aggiuntivi destinati alla Scuola, più di quelli che le sarebbero spettati sulla base delle sole dimensioni, testimoniano la qualità dei nostri docenti, del nostro programma formativo, delle attività di ricerca scientifica e delle linee di sviluppo intraprese - ha commentato con soddisfazione il Direttore della Scuola, Prof. Pietro Pietrini». Dal MIUR arriveranno a Lucca quasi 300 mila euro all'anno in più per cinque posizioni da destinarsi a giovani studiosi che, alla fine dei tre anni, avranno modo di partecipare al concorso per diventare professore associato.

«La figura del Ricercatore a tempo determinato di Tipo B, prevista dalla Legge 240/2010, è una risposta al problema del precariato in ambito universitario, perché permette ai giovani più promettenti di mettersi in gioco vedendo una concreta possibilità di entrare in carriera accademica permanente alla fine del percorso» ha concluso Pietrini.