Cultura e spettacolo



L'associazione culturale “Il Cimento dell’Armonia” omaggia la memoria di Lamberto Pietropoli

venerdì, 9 marzo 2018, 16:01

di eleonora pomponi coletti

L’Associazione Culturale “Il Cimento dell’Armonia” alla sua terza rassegna corale, è stata inserita all’interno del calendario di eventi di VIVI LUCCA 2018, con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’Associazione Cori Toscana.

Due giornate, sabato 17 e domenica 18 marzo, dedicate alla memoria di Lamberto Pietropoli, grande compositore e direttore di coro, scomparso prematuramente, in onore del quale è stato istituito un premio che quest’anno sarà assegnato al Maestro Marco Maniero, di origine friulana.

I concerti, tutti a ingresso libero, inizieranno alle ore 16:30 di sabato 17 presso l’auditorium di San Romano, e vedranno esibirsi otto cori provenienti da diverse località italiane. Mentre la prima giornata sarà dedicata principalmente alla musica popolare, la giornata di domenica avrà come protagonista la Prima Guerra Mondiale ricorrendo, proprio quest’anno, il centenario dalla sua fine. La giornata sarà “condotta” da uno storico esperto del conflitto, il Dr. Leopoldo Miorin, che ricorderà le fasi conclusive della guerra e sarà accompagnato, durante il racconto, dagli 8 cori che eseguiranno la colonna sonora della narrazione.

Alla manifestazione sono state invitate le Associazioni dell’Arma, in particolare gli Alpini saranno grandi protagonisti, le più alte cariche istituzionali del Comune di Lucca, della Provincia e della Regione, docenti e allievi dell’Istituito Luigi Boccherini, così come i rappresentati dei musei e delle associazioni storiche della città.

Per una scelta atta a promuovere un turismo di tipo culturale, non sono stati inseriti tra gli otto cori che interverranno (per un totale di 400 coristi più un centinaio di accompagnatori che “invaderanno” la città in quel fine settimana) cori toscani, così da promuovere il territorio tra chi ancora non lo conosce.

Il Presidente dell’Associazione Cori Toscana però, ha reso omaggio e appoggiato la manifestazione, mettendo a disposizione 50 cantori provenienti da più cori toscani che, con un fuori programma, eseguiranno dei brani di apertura del pomeriggio della domenica.