Lista Civica: "Indagine a Montecarlo, serenità e trasparenza in attesa di fare chiarezza"

sabato, 10 marzo 2018, 09:26

Lista Civica Per Montecarlo interviene sull'indagine in corso a Montecarlo rimarcando il senso di responsabilità degli amministratori nel restituire le deleghe al sindaco e rassicurando i cittadini e i consiglieri comunali circa l'informazione sugli sviluppi della vicenda.



"Apprezziamo - esordisce - la linea garantista espressa nel comunicato della minoranza, vedremo subito se alle parole seguiranno i fatti. Siamo noi stessi partecipi della preoccupazione di tutta la comunità che ci ha chiamato a rappresentarla, nello stesso ruolo di pubblici amministratori ricoperto anche dai membri della minoranza, ma lo siamo anche della correttezza della nostra condotta amministrativa. Condotta ispirata, da un lato, dal quel senso responsabilità che ha visto, sebbene in una fase preliminare di indagine, la restituzione al Sindaco delle deleghe da parte degli amministratori: un gesto di serietà personale e di rispetto verso la comunità assai raro alle cronache politiche locali e nazionali".



"Dall’altro - aggiunge - quella trasparenza e partecipazione rivolta alla cittadinanza che, senza timore di essere smentiti, non sono mai mancati in ogni momento, buono e meno buono, della nostra vita comunitaria su nessun tema riguardante l’attività amministrativa".



"Anche in questo caso - conclude -, quindi, sarà nostro dovere, costume e premura informare nei tempi e nelle forme opportune a questo tipo di contesto - cioè nel pieno rispetto delle delicate attività in corso - sia la cittadinanza sia il consiglio comunale sugli sviluppi di una vicenda che è intenzione di tutti vedere chiarita quanto prima".