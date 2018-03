Cultura e spettacolo



Lucca Teatro Festival, domani lo spettacolo di burattini "Somari"

sabato, 3 marzo 2018, 09:10

Domenica 4 marzo arriva l'atteso spettacolo di burattini per famiglie e bambini “Somari”: una versione molto divertente e stimolante della storia di Pinocchio.

Prosegue il programma del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,e il coinvolgimento del Comune di Capannori, il Comune di Porcari e la Fondazione Cavanis e del Comune di Castelnuovo Garfagnana.

L'appuntamento con “Somari” è alle 17 all'auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari (via Roma 121 a Porcari). Pinocchio si sdoppia: due vite, due anime, due strade. Ma cosa succede a un bambino che lascia la sua storia fuori dalla porta della scuola per andare a imparare a scrivere, leggere e a far di conto? E il Gatto, la Volpe, i Carabinieri… cosa faranno ora che Pinocchio è sparito?

Per fortuna l’elefantessa Belinda, grazie alla sua memoria di ferro, saprà rimettere insieme le pagine di questa storia strampalata. Ideazione di Gyula Molnàrche che cura anche la regia, con Marco Lucci, anche autore del testo; pitture di A. Sanzone e L. Rosato; burattini: Marco Lucci; baracca di A. Makita; costumi E. Hausegger per la produzione de Il Laborincolo.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it