Maria Amelia Monti convince il pubblico del Giglio con un'insolita Miss Marple

sabato, 24 marzo 2018, 08:40

di eliseo biancalana

Il giallo inglese sul palco del Teatro del Giglio. È andata in scena ieri sera la prima rappresentazione di "Miss Marple: Giochi di prestigio", per la regia di Pierpaolo Sepe e con l'attrice Maria Amelia Monti nei panni della famosa investigatrice inventata da Agatha Christie. La pièce è stata tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice britannica, adattato per il palcoscenico da Edoardo Erba.

La vicenda è ambientata nell'Inghilterra degli anni Quaranta. Miss Marple (Maria Amelia Monti) è andata a trovare l'amica Caroline (Sabrina Scuccimarra) che vive in campagna con la famiglia, composta dal terzo marito Lewis (Roberto Citran) e i figli e figliastri nati da diversi matrimoni: Gina (Giulia De Luca), Mildred (Laura Serena), Alex e Christian (entrambi interpretati da Sebastiano Bottari). Inoltre Gina è sposata con l'americano Wally (Marco Celli). Lewis è un filantropo impegnato nella rieducazione di alcuni giovani dal passato difficile, tra cui Edgar (Stefano Guerrieri). I già difficili rapporti familiari sono sconvolti da un misterioso omicidio. Un delitto apparentemente inspiegabile, che solo l'acuta miss Marple sarà in grado di risolvere (ovviamente non anticipiamo qui il nome del colpevole).

La miss Marple nella versione di Maria Amelia Monti è solo apparentemente un'anziana signora di campagna un po' buffa. Con arguzia e ironia, la protagonista è infatti capace di mettere in risalto le contraddizioni e i lati oscuri dei diversi personaggi, senza lasciarsi incantare dalle apparenze. Sul palco il giallo si mescola al tono della commedia, e il risultato è uno spettacolo piacevole che riesce a catturare l'attenzione dello spettatore nonostante gli intricati rapporti che legano tra loro i personaggi. Positiva l'accoglienza del pubblico del Giglio alla prima rappresentazione, almeno a giudicare dagli applausi a fine serata.

Miss Marple: giochi di prestigio

di Agatha Christie

adattamento dal romanzo di Edoardo Erba

con Maria Amelia Monti, Roberto Citran, Sabrina Scuccimarra, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena

regia Pierpaolo Sepe

scena Luigi Ferrigno

costumi Alessandro Lai

luci Cesare Accetta

musiche Francesco Forni

produzione Compagnia Gli Ipocriti

Prossime rappresentazioni

sabato 24 marzo 2018 ore 21.00

domenica 25 marzo 2018 ore 16.00

Teatro del Giglio