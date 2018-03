Mia nonna Rachele Mussolini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:11

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta la riproposta di uno dei migliori film della stagione cinematografica in corso. Giovedì 29 marzo alle ore 21,30 al Cinema Centrale verrà presentato, "Happy End" di Michael Haneke

mercoledì, 28 marzo 2018, 10:28

Scopo del Repertorio è quello, attraverso la sistematica pubblicazione di tutti i suoi lavori, di far conoscere, ad un pubblico sempre più vasto, la sua poliedrica attività che partendo dal restauro e dalla decorazione murale lo vede, attraverso la pittura, la ceramica e i grandi cicli decorativi, indiscusso protagonista dell’arte...

martedì, 27 marzo 2018, 15:23

La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Lucca tra il 10 ed il 15 aprile, coinvolgendo la città in una serie di eventi a cui parteciperanno oltre mille ballerini italiani e stranieri in rappresentanza delle migliori accademie e scuole di danza classica e contemporanea che andranno a esibirsi sia...

martedì, 27 marzo 2018, 15:13

Domani alle ore 17:30, nell’antica loggetta dei Guinigi, di proprietà del comune, ristrutturata grazie all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio, riaprirà il Museo del Motore a scoppio

martedì, 27 marzo 2018, 10:42

La liturgia del Venerdì Santo della parrocchia del centro storico si impreziosisce, anche quest'anno, della proposta musicale di Animando. La Chiesa di San Michele in Foro sarà teatro, alle 18, dell'esecuzione della prima versione dello Stabat Mater, quella per soprano e archi, composta da Luigi Boccherini nel 1781

martedì, 27 marzo 2018, 09:05

Saranno in mostra da sabato 31 marzo a sabato 28 aprile al Millennium Bar Caffetteria in via Santa Croce, 90 a Lucca, le opere pittoriche di Graziano Ciacchini. L'esposizione "In un niente ch'è tutto" raccoglie l'ultima produzione dell'artista, in particolare del periodo che va dal 2010 al 2018, fase in...