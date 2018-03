Cultura e spettacolo



Musica, danza e cultura giapponese si incontrano grazie al coro 'Il Baluardo'

venerdì, 2 marzo 2018, 15:19

di barbara ghiselli

Presentato questa mattina l'evento di musica, danza e cultura giapponese organizzato dal gruppo vocale lucchese 'Il Baluardo' che si terrà sabato 10 marzo alle ore 18 nell'auditorium dei Servi. “Mi sono attivato per far sì che un'iniziativa del genere – ha spiegato alla conferenza Elio Antichi, direttore 'Il Baluardo – potesse essere fatta a Lucca dato che la ritengo un'occasione unica per la città. L'evento 'Fukuoka – Lucca – Il Giappone incontra l'Italia, come suggerisce il titolo, sarà l'occasione dell' incontro tra le due culture e proprio per sottolineare questo fatto, verranno cantati dei brani in entrambe le lingue”.

Antichi ha dichiarato infatti che il gruppo giapponese (composto dal coro di Fukuoka più alcune ballerine) verrà accolto da Il Coro del Sole ( coro di voci bianche nato all'interno de Il Baluardo ) che presenterà tra l'altro 'Muki Kari', brano tradizionale giapponese in lingua originale. A seguire canti e danze tradizionali giapponesi. E' previsto l'intervento de 'Il Baluardo' con propri canti tratti dal repertorio toscano per finire a cori riuniti, con l'esecuzione di due brani giapponesi e dal 'Va pensiero' di Verdi quale omaggio dei graditi ospiti all'Italia.

“Un momento fondamentale sarà durante l'apertura dell'evento quando il coro giapponese eseguirà il rito dell'accoglienza, - ha affermato Antichi - dato che è proprio l'accoglienza la tematica centrale dell'iniziativa, e in questa occasione al pubblico saranno offerti assaggi e omaggi legati alla cultura giapponese tra i quali l'immancabile sakè”.

Antichi ha ricordato che, altre iniziative vedranno nuovamente partecipe “Il Baluardo” infatti il 13 marzo ci sarà un appuntamento che lo vedrà protagonista insieme al coro spagnolo “L'Alfàs del Pi”e alla fine di maggio un altro evento è in programma con i cori coreani.

“E' un'iniziativa pregevole – ha evidenziato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti – come del resto lo sono gli appuntamenti in programma de “Il Baluardo”. Ritengo che scambi culturali come questo possano essere una spinta importante per il turismo, per la promozione della città ed è anche per questo motivo che penso che, iniziative del genere, vadano promosse ed incentivate”.

Alla conferenza è stato inoltre ricordato che il Baluardo e il Coro del Sole saranno diretti durante l'evento del 10 marzo da Elio Antichi con Giulia Amadei al pianoforte e che l'iniziativa si avvale della collaborazione del comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Lucca Musica e dell' Unicef che ha dato il proprio patrocinio all'attività del coro dei piccoli.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile far riferimento all'indirizzo email info@coroilbaluardo.it