“Poesia senza fine” e “In the mood for love” al Circolo del Cinema

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:01

Prosegue con successo il ciclo del Circolo del Cinema di Lucca con i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 22 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Poesia senza fine diretto da Alejandro Jodorowsky, classe 1929. Il regista colpisce soprattutto per l’inarrestabile energia con cui continua a fare cinema: nel nuovo film il cineasta, nonché poeta, scrittore, attore e fumettista, racconta la sua giovinezza a Santiago del Cile con una vitalità così travolgente da farsi quasi feroce, un entusiasmo capace di illuminare gli anfratti più bui di quel frenetico periodo. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 26 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Wong Kar-Wai. Il film presentato sarà In the mood for love, una storia d’amore bellissima con Maggie Cheung, attrice incantevole per la snella eleganza, per il corso sottile ondulante al passo, per la faccia perfetta e triste, per l’esitare delle gambe sui tacchi altissimi. La storia di una donna e di un uomo che si sfiorano appena, intitolata con il mutilato verso d’una canzone americana famosa, In the mood for love, accompagnata da canzoni spagnole languide, struggenti. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.