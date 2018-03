Cultura e spettacolo



Presentazione del volume "La Signora con l'anello"

lunedì, 5 marzo 2018, 12:58

Gli scavi nel complesso conventuale di San Francesco, con cinque anni di lavori in cantiere e altrettanti in laboratorio e in riflessioni su strati e materiali, sono divenuti un itinerario nella ‘storia archeologica’ di Lucca. Cinque i volumi che li hanno raccontati, spesso in concomitanza di mostre, tutti per far sì che l’impegno profuso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca anche nello scavo archeologico non rimanesse inutile.

La nascita del convento nel Medioevo e le sue prime trasformazioni sono state raccontate dal ‘Passo di Gentucca’, seguendo idealmente la lucchese cara a Dante nella Lucca del Trecento; prima ancora, nel luglio 2013, i servizi da tavola rinascimentali in monocromia bianca del ‘Bianco Conventuale’ avevano salutato l’inaugurazione del complesso appena restaurato con una mostra che illustrava i riflessi – anche sulle dotazioni della mensa – dell’arrivo degli Osservanti, nella Lucca della seconda metà del Quattrocento. Il rinnovamento cinquecentecso, che dà al complesso l’aspetto attuale, è stato presentato nella mostra, tuttora in corso, dedicata ai ‘Segni e simboli francescani’, ugualmente accompagnata da un volume.

Rimaneva in cono d’ombra il ‘secolo lungo’ che va dalla ritrovata Libertà di Lucca (1370) al pieno Rinascimento – il secolo dell’Autunno del Medioevo, nell’epocale opera di Johann Huizinga. Su questo fa ora da guida ideale la ‘Signora con l’Anello’, una delle mogli di Paolo Guinigi (forse Jacopa Trinci) sepolta nella chiesa funeraria che la famiglia si era fatta ricavare nel complesso conventuale intorno alla metà del Trecento.

Con l’anello impreziosito da un diamante e da decorazioni ‘gotiche’, con il ‘giallo’ delle deposizioni ‘anomale’ a lato del cassone che accolse per secoli i defunti dei Guinigi, la tomba ha suscitato un clamore e un ventaglio di domande cui certo non poteva rispondere il volume che si presenta il 7 marzo 2018 nel luogo stesso dello scavo, la ‘Cappella Guinigi’. Questo, piuttosto, si propone di presentare sinteticamente i dati di fatto, riproporre le questioni che lo scavo suscita, e partire poi per un rapido ‘viaggio archeologico’ nella Lucca di Paolo Guinigi e degli anni che vedono il progressivo esaurimento, nell’istituzione francescana, dello spirito delle origini.

L’opera – la quarta della serie – viene presentata con una conversazione che dà conto delle ultime acquisizioni archeologiche sulla città del Tardo Medioevo, e, in particolare, sui recenti ritrovamenti di Castiglione di Garfagnana.

Il quinto, conclusivo volume è già pronto, dedicato all’ultimo secolo della vita del San Francesco, ricostruito sullo sfondo delle evidenze archeologiche di Lucca in età neoclassica, fra 1750 e 1830 circa. Le ‘onde e i fiori’ delle ceramiche che scandiscono questo ultimo capitolo di sei secoli di ‘storia archeologica’ saranno presentati – ci si augura – con l’allestimento conclusivo degli spazi espositivi destinati all’archeologia del San Francesco.