Riapre il museo del motore a scoppio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 27 marzo 2018, 15:23

La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Lucca tra il 10 ed il 15 aprile, coinvolgendo la città in una serie di eventi a cui parteciperanno oltre mille ballerini italiani e stranieri in rappresentanza delle migliori accademie e scuole di danza classica e contemporanea che andranno a esibirsi sia...

martedì, 27 marzo 2018, 10:42

La liturgia del Venerdì Santo della parrocchia del centro storico si impreziosisce, anche quest'anno, della proposta musicale di Animando. La Chiesa di San Michele in Foro sarà teatro, alle 18, dell'esecuzione della prima versione dello Stabat Mater, quella per soprano e archi, composta da Luigi Boccherini nel 1781

martedì, 27 marzo 2018, 09:05

Saranno in mostra da sabato 31 marzo a sabato 28 aprile al Millennium Bar Caffetteria in via Santa Croce, 90 a Lucca, le opere pittoriche di Graziano Ciacchini. L'esposizione "In un niente ch'è tutto" raccoglie l'ultima produzione dell'artista, in particolare del periodo che va dal 2010 al 2018, fase in...

lunedì, 26 marzo 2018, 12:41

Un appuntamento atteso. Come ogni anno il mercoledì della Settimana Santa vede protagonista la musica nella Chiesa di San Francesco per il tradizionale Concerto di Pasqua, organizzato dalla Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, che il 28 marzo (ore 21) arriverà alla sua quinta edizione grazie al sostegno della Fondazione...

lunedì, 26 marzo 2018, 10:05

"Contraddanze e Quadriglie" è il primo dei due incontri dedicati alle danze del ciclo di conferenze-laboratorio "Ballo a Palazzo" organizzato dall'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana" e tenuto daMargarita Martinez, che registra ogni volta un numero crescente di partecipanti

sabato, 24 marzo 2018, 23:18

Gallinari ha sottolineato la sua soddisfazione nel vedere tanti bambini e ragazzi alla giornata di apertura della manifestazione insieme alle loro famiglie, un segno sicuramente positivo che fan ben sperare e garantisce un futuro al fumetto