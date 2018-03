Cultura e spettacolo



Settimana del cervello: alla scoperta del cervello degli adolescenti

lunedì, 12 marzo 2018, 12:09

Età inquieta, caratterizzata da grandi cambiamenti e comportamenti a volte incomprensibili eppure così straordinaria per l'energia e le potenzialità che racchiude. L'adolescenza è sempre stata un mistero per i genitori e gli educatori, ma anche per i ragazzi stessi che si trovano a vivere un tempo complesso e talvolta disorientante. Il secondo appuntamento della Settimana del cervello organizzata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca è proprio un viaggio alla scoperta della meravigliosa architettura del cervello dei ragazzi tra i 12 e i 24 anni per cercare di capire come nascono le loro emozioni e i loro comportamenti. Domani (martedì 13 marzo) all'auditorium Cappella Guinigi, alle 15, Luca Cecchetti, psicologo e ricercatore in neuroscienze cognitive alla Scuola IMT, terrà una conferenza dal titolo "Le potenzialità del cervello nell'adolescente – Un acceleratore senza freni". Rivolta in particolar modo a docenti e genitori, la conferenza è aperta al pubblico ed è con ingresso libero e gratuito.



La conferenza vuole essere un viaggio attraverso le profonde trasformazioni a cui va incontro il cervello negli anni più turbolenti della vita, caratterizzato da ancora immature capacità di controllo sia della mente sia del fisico, entrambi sottoposti a un'improvvisa accelerazione dello sviluppo. Un periodo relativamente breve, significativamente plasmato dalle esperienze dei primi dieci anni della vita ma in grado di influenzare le fasi successive e che ha da sempre rappresentato un rebus per i neuroscienziati. Oggi, grazie a sistemi di rilevamento sempre più sofisticati, come la risonanza magnetica funzionale che consente di osservare il cervello "in azione", i ricercatori sono in grado di capire cosa succede al cervello di un adolescente e come avviene lo sviluppo intellettivo di quell'età. Luca Cecchetti, partendo dalla descrizione delle caratteristiche fondamentali del nostro cervello disegnerà un viaggio nell'evoluzione del comportamento individuale e sociale, mostrando i risultati delle ricerche neuroscientifiche più recenti e importanti.



Il programma completo della Settimana del Cervello è disponibile su www.imtlucca.it/settimanadelcervello2018. Per informazioni: commev@imtlucca.it - Tel. 0583 4326 542/543/552