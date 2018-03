Settimana del cervello: appuntamento con la serendipità e i meccanismi cerebrali che aiutano a trovare nuove idee

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:28

Un viaggio dal vivo, quello del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, che farà tappa al Lucca Summer Festival con l’attesissimo show in Piazza Napoleone il 22 luglio

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:28

Tutto esaurito – e molte persone in piedi – per il concerto di sabato scorso (10 marzo) proposto da Animando all'interno della rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Un pubblico composito, fatto anche da turisti, ha riempito l'auditorium dell'istituto Boccherini per ascoltare l'esecuzione di due pietre miliari della musica classica...

mercoledì, 14 marzo 2018, 11:27

E' del celebre fumettista Benito Jacovitti l'immagine di copertina dell'antologia 2018 di Racconti nella Rete, da quest'anno edita da Castelvecchi. L'antologia uscirà a settembre e raccoglierà i 25 racconti vincitori

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:51

Compie cinque anni il Museo del Risorgimento di Lucca (MuR) ospitato nel complesso architettonico di Palazzo Ducale (con ingresso da Cortile degli Svizzeri). E per festeggiare la ricorrenza, il MuR organizza e promuove una sere di iniziative per venerdì 16 marzo, alla vigilia della Festa dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno...

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:00

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:22

Sabato 17 marzo 2018 alle ore 9.30, presso la Torre Guinigi in via Sant’Andrea 45 a Lucca, si inaugura “Linea, superficie, luce”, personale del pittore Valente Taddei, curata dalla galleria BessArte di Lucca