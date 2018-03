Cultura e spettacolo



Settimana del cervello: in programma tre appuntamenti alla Scuola IMT

giovedì, 15 marzo 2018, 14:47

Come il nostro cervello percepisce individui di diverse etnie, come il suo funzionamento influenza l'economia e come affronta e si rapporta a situazioni nuove, diverse e delicate, come la disabilità.

Sono questi i temi che saranno affrontati dai tre appuntamenti in programma domani, venerdì 16 marzo, alla Settimana del Cervello, il ciclo di incontri organizzati dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca in occasione Brain Awareness Week, iniziativa internazionale che mira avvicinare il grande pubblico agli studiosi e alle ricerche che si occupano del cervello.

La giornata avrà inizio alle 10, nell'Auditorium Cappella Guinigi (complesso di S. Francesco) con una conferenza aperta al pubblico ma dedicata in particolar modo agli studenti delle scuole superiori lucchesi. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Toscana per l'80° anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali, Luca Pagani, ricercatore in Antropologia molecolare all'Università degli studi di Padova, parlerà di "Quante razze umane? Tante quanti i colori dell'arcobaleno", spiegando come il cervello percepisce e interpreta le caratteristiche delle diverse razze umane. L'incontro sarà introdotto da Emiliano Ricciardi, professore di Psicobiologia e Psicologia fisiologica alla Scuola IMT.

Alle 17, sempre in Cappella Guinigi, Alessandro Arduino, co-direttore del Programma Security & Crisis Management alla Shanghai Academy of Social Sciences, Walter Mazzei, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza di Lucca e Massimo Mazzone, comandante provinciale della guardia di finanza di Lucca, tratteranno de "La tutela dell'economia tra mercato e comportamenti individuali". A introdurre la conferenza sarà Nicola Lattanzi, professore di Management e Strategia alla Scuola IMT.

La giornata si chiuderà alle 21 all'Auditorium Cappella Guinigi con la proiezione del film "Ho amici in paradiso" (2016) e l'incontro con il regista, Fabrizio Maria Cortese, che nel suo lavoro ha affrontato il delicato tema della disabilità intellettiva e di come questa venga percepita e approcciata da chi con la disabilità non ha mai avuto a che fare. Presente alla serata anche don Pino Venerito, direttore del Centro di Riabilitazione della Casa S. Giuseppe Opera Don Guanella di Roma i cui ospiti sono co-protagonisti del film insieme a attori professionisti. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con la Brain Research Fondazione Onlus e il Cineforum Ezechiele 25,17.

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Il programma completo della Settimana del Cervello è disponibile su www.imtlucca.it/settimanadelcervello2018

Per informazioni: commev@imtlucca.it - Tel. 0583 4326 542/543/552