Settimana del cervello, Lamberto Maffei ospite della Scuola Imt

domenica, 11 marzo 2018, 15:08

Praticare sport, imparare a fare qualcosa di nuovo, ascoltare musica, stare in relazione con le persone, prendersi cura di un animale da compagnia sono tutte attività fondamentali per il nostro cervello, durante l'intera esistenza. Lo sono nell'infanzia, per la crescita e la maturazione delle connessioni nervose, e lo sono nell'età avanzata, per ritardare l'invecchiamento cerebrale. Una vita ricca di stimoli infatti attiva i circuiti nervosi del cervello e li spinge a rimodellarsi per mantenere la funzionalità, grazie a un processo chiamato plasticità neurale.

Proprio al rapporto tra cervello e ambiente è dedicato l'appuntamento che apre la Settimana del cervello, il ciclo di eventi promosso dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca. Lunedì 12 marzo alle 17 nell'auditorium Cappella Guinigi la Scuola ospiterà Lamberto Maffei, professore emerito di Neurobiologia alla Scuola Normale di Pisa ePresidente emerito dell'Accademia dei Lincei, condurrà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del cervello tra neurobiologia e ambiente.

Studioso di fama internazionale, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di saggi divulgativi, Lamberto Maffei ha incentrato la sua ricerca sullo studio del sistema visivo nell'animale e nell'essere umano e sugli effetti della stimolazione ambientale sullo sviluppo cerebrale. Dal 2009 al 2015 è stato presidente dell'Accademia dei Lincei. Per le sue attività di studioso, nel 2014 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la più alta onorificenza del nostro Paese. Tra le sue opere ricordiamo La visione: dalla neurofisiologia alla psicologia, in collaborazione con L. Mecacci (1979); Arte e cervello, in collaborazione con A. Fiorentini (1995); Il cervello e il suo mondo (1998); Elogio della lentezza (2014); Elogio della ribellione (2016).

L'intervento del prof Maffei sarà introdotto dal professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT, e preceduto dai saluti istituzionali delle autorità cittadine. L'incontro è a ingresso libero e gratuito ed è rivolto alla cittadinanza. La settimana del cervello, infatti, nasce proprio come occasione di divulgazione, per avvicinare il grande pubblico ai risultati delle ricerche sul cervello.

Il programma completo è disponibile su www.imtlucca.it/settimanadelcervello2018. Per informazioni: commev@imtlucca.it - Tel. 0583 4326 606/542/552