“Stalin” e “Moliere”: i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

mercoledì, 7 marzo 2018, 09:16

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 8 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Morto Stalin se ne fa un altro, diretto da Armando Iannucci. In una notte dell’inverno russo del 1953, dopo aver redatto l’ennesima lista di deportazioni, Josef Stalin cade a terra per un colpo apoplettico. Quando il suo corpo viene ritrovato riverso sul tappeto, i Ministri del suo Comitato si affannano goffamente e brutalmente per garantirsi la successione. Un film satirico di altissimo livello, intelligente, recitato da un cast di primordine, che tiene lo spettatore incollato sulla poltrona ridendo amaramente. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 12 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di Moliere di Ariane Mnouchkine in collaborazione con Animando. Il film racconta la vita del grande commediografo francese, dalle prime esperienze di avvocato, a quelle di capocomico, i molti amori e infine la morte durante una replica de Il malato immaginario. La proiezione inizia in via straordinaria alle 20.30. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.