Successo per “Becco di Rame”, ospite d'eccezione al Lucca Teatro Festival

sabato, 10 marzo 2018, 09:33

di barbara ghiselli

Un numeroso pubblico formato da bambini e adulti ha accolto calorosamente, durante l'incontro tenutosi il pomeriggio del 9 marzo presso palazzo Ducale, l'ospite d'onore della quarta edizione di “Lucca teatro festival”: Ottorino detto Becco di Rame, un'autentica oca maschio di razza Tolosa.

Ottorino, all'incontro, è stato accompagnato dal veterinario Alberto Briganti che è riuscito a salvare l'oca dopo l'incidente che le aveva causato la perdita della parte superiore del becco dopo averla sostituita con una protesi costruita con un foglio di rame. Da qui il soprannome di Becco di Rame.

Ma andiamo con ordine per capire meglio la vera storia di questa oca davvero speciale e, per fare questo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di circa 5 anni. “Nel 2012 Becco di Rame viveva serenamente nella fattoria di Alfredo e Gisella – ha spiegato il veterinario Briganti – insieme ad altri

animali quando, una notte, una volpe affamata attaccò il pollaio e la coraggiosa oca per difendere e salvare i suoi amici, nella lotta, perse la parte superiore del becco”.Briganti ha continuato dicendo che Alfredo e Gisella decisero di portare Becco di Rame proprio da lui per essere curato perchè altrimenti, così ridotto, non poteva né mangiare né bere. “Per salvare Becco di Rame – ha ricordato Briganti – mi venne in mente un'idea fino ad allora mai realizzata: farle un intervento e ricostruirgli il becco con una protesi di rame”. Il veterinario ha poi detto che, grazie all'intervento, Becco di Rame è ritornato a fare la vita di sempre e dopo essersi innamorato ricambiato dell'oca Esmeralda, ha messo su famiglia con lei e dalla loro unione sono nate tre ochette. La storia di Becco di Rame è poi divenuta un libro dall'omonimo titolo e uno spettacolo teatrale (andato in scena la mattina del 9 marzo al teatro del Giglio per le scuole) adatto a tutti e in special modo ai bambini e ai ragazzi dato che affronta temi importanti oltre al rispetto e alla cura degli animali come quelli della diversità, della disabilità e dell'importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una fisicità diversa o un'abilità diversa rispetto a quelle ritenute “normali”. Numerosissime le domande che al termine del racconto sono poi state formulate dai bambini presenti, incuriositi dalla storia di Becco di Rame.

Presenti all'incontro, tra gli altri, il direttore artistico di “Lucca Teatro Festival”, Giovanni Fedeli, che ha introdotto l'ospite e il consigliere provinciale Lucio Pagliaro che ha ricordato l'importanza di avvicinare al teatro le nuove generazioni.