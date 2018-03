Cultura e spettacolo



Tornano le "Giornate di Primavera FAI "

venerdì, 16 marzo 2018

Sabato 24 marzo e domenica 25 marzo si apre l’edizione 2018 di Giornate Fai di Primavera: un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e sentirsi parte di quell’Italia vivace e impegnata, creata dai 9 milioni di persone che in questi anni hanno dimostrato di amare e di riconoscersi nell’immenso patrimonio culturale custodito nel nostro Paese. Chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini, archivi storici: sono oltre 1.000 i luoghi aperti con visite a contributo libero in tutte le Regioni grazie all’impegno e all’entusiasmo delle Delegazioni e dei volontari del FAI. Per questo importante evento la Delegazione Fai di Lucca e Massa Carrara ha organizzato l’apertura di importanti luoghi identificativi del nostro territorio con percorsi tematici e con l’ausilio dei volontari e degli Apprendisti Ciceroni delle Scuole.

La manifestazione, oltre ad essere un momento di incontro tra la Delegazione Fai di Lucca e la gente, uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella, è anche un importante evento di raccolta fondi. Per questo motivo all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo di almeno €5,00, destinato al sostegno delle attività del FAI. Sarà anche possibile iscriversi al Fai in loco usufruendo di tutti i vantaggi annuali che ne conseguono con la tessera di adesione.

Ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

In collaborazione con ASL Toscana Nord Ovest e la Fondazione Mario Tobino.

Apertura sabato 24 Marzo ( solo per iscritti) dalle 14 alle 19 –domenica 25 marzo dalle ore 11 alle ore 19 (ultima visita alle ore 18).

Itinerario: L’Ospedale dei Pazzi di Maggiano: stanze sull’umanità”

Focalizzare l’attenzione sull’imminente (…e forse definitiva) perdita di un patrimonio architettonico di incommensurabile valore storico, scientifico, religioso, letterario e umano che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento per tantissime persone: fino alla fine del 1700 quale convento lateranense, poi come uno dei più grandi e stimati Ospedali psichiatrici in Toscana e in Italia. A quasi 40 anni dalla promulgazione della legge 180(Legge Basaglia), e a circa 20 anni dalla chiusura definitiva dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, è importante ricordare le buone pratiche esistenti a Lucca nell’assistenza psichiatrica, che hanno ispirato e influenzato le migliori esperienze terapeutico-riabilitative del Centro di Salute Mentale, a tutt’oggi all’avanguardia in molti settori della riabilitazione psico-sociale.

Museo della Marineria di Viareggio

Apertura sabato 24 Marzo dalle 14:30 alle 19:30 –domenica 25 marzo dalle ore 10 alle ore 14:30.

L'evento dal titolo “ Tobino di là dal molo” che il FAI dedica a Mario Tobino (1910-1991) – scrittore, poeta e psichiatra italiano - presso il Museo della Marineria vuole essere una lettura ricordo attraverso le sue parole, la testimonianza di chi l'ha conosciuto, degli oggetti e documenti raccolti - conservati appunto presso il Museo - tanto amati e ricordati da Tobino nel suo famoso libro "Sulla spiaggia e di là dal molo” (1966). Per l'occasione sarà visibile il Gozzo restaurato appartenuto allo scrittore viareggino e dei video sulla sua vita oltre una video-intervista al M° Giorgio Michetti che, per l'occasione, esporrà un ritratto di Tobino da lui realizzato.

Casa Museo Ugo Guidi in Forte dei Marmi

Apertura sabato 24 Marzo dalle 14:30 alle 19:00 –domenica 25 marzo dalle ore 11:00 alle ore 19:00.La casa-museo è l'ultima e unica testimonianza della feconda stagione culturale del secondo '900 presente a Forte dei Marmi. In essa è possibile ammirare oltre 500 opere di Ugo Guidi (1912-77), tra sculture, disegni e tempere. Oggi è luogo di cultura in cui vengono allestite mostre di artisti scomparsi, di artisti affermati, di giovani promettenti, di studenti di Accademie e Istituti superiori spinti a dialogare con opere, video, performance, installazioni suscitate dalle emozioni nate dal rapporto instaurato con le opere di Ugo Guidi. Si progettano partecipazioni con gallerie d'arte in collaborazione con il Ministero dei Beni Artistici e Culturali, la Regione Toscana, ICOM e AMACI. Organizza da 4 anni la mostra Il Maestro presenta l'Allievo, selezione dei migliori studenti delle Accademie d'Italia segnalati dai loro docenti con l'adesione delle 20 Accademie di BB.AA. italiane . Il MUG promuove la figura di Tobino attraverso un riferimento artistico, culturale e letterario tra Viareggio e Forte dei Marmi a testimonianza del periodo del secondo '900 nel quale Mario Tobino (1910-91) e Ugo Guidi (1912-77), coevi hanno vissuto. Nello spirito della promozione espositiva di opere d’arte portata avanti dal 2007 nel Museo per l’occasione una sala è stata dedicata all’artista fotografo Sergio Fortuna che ha reinterpretato con la sua arte gli ambienti dell’Ospedale psichiatrico di Maggiano e per l’evento specifico del FAI ha creato anche un rapporto fotografico immaginifico tra Mario Tobino e Ugo Guidi. Nella sala si produce un duplice effetto sia letterario, perché una vetrina testimonia l’ambiente letterario del periodo, sia artistico perché pur non essendoci collegamenti diretti tra le sofferenze dello Spedale dei Pazzi e le drammatiche opere dell’ultimo periodo di Guidi si può osservare quale trasformazione la sofferenza psico-fisica può generare in un Uomo.