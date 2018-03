Cultura e spettacolo



Tutto pronto per Lucca Film Festival - Europa Cinema 2018

giovedì, 15 marzo 2018, 14:33

di eleonora pomponi coletti

Dall’8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio il Lucca Film Festival - Europa Cinema 2018, appuntamento fisso nel calendario di eventi di promozione artistico-culturali della città, che quest’anno sarà arricchito con proiezioni, incontri con il pubblico da parte dei protagonisti dell’evento e premi dedicati a ciascuna star ospite.

Il festival si svolgerà in vari luoghi tra cui i cinema Astra e Centrale, il Teatro del Giglio, Palazzo Ducale e la Fondazione Ragghianti.

Per il terzo anno torna il Concorso internazionale di lungometraggi che vedrà protagonisti 14 film provenienti da tutto il mondo in anteprima italiana a cui si affiancheranno le anteprime fuori concorso; sarà assegnato il premio “miglior film” ed al regista vincitore verrà corrisposta la cifra di 3 mila euro; sarà istituita una giuria universitaria che per la prima volta assegnerà il premio speciale “miglior film – giuria universitaria” e sarà presente anche una giuria popolare. Anche il Concorso internazionale di cortometraggi sarà presente e si riconferma una delle vetrine più importanti per il cinema di ricerca e sperimentale; anche in questo caso al regista vincitore sarà corrisposto un premio in denaro di 500 euro e i corti saranno giudicati per la prima volta anche dalla giuria universitaria che decreterà il vincitore del premio “miglior film cortometraggio – giuria universitaria”.

Il 9 aprile Martin Freeman, celebre attore inglese, sarà ospite del festival durante il quale riceverà il premio alla carriera e presenterà in anteprima italiana il suo ultimo lavoro “Ghost Stories”; dopo la presentazione poi, incontrerà il pubblico; il 10 aprile sarà la volta della masterclass di Anton Corbijn, noto in tutto il mondo per aver fotografato i grandi della storia del rock; il fotografo e regista olandese sarà a Lucca per raccontare più di quarant’anni di carriera dietro l’obbiettivo in una masterclass dedicata alla relazione tra cinema e musica.

Il 13 e 14 aprile sarà la volta di Stephen Frears, che sarà il protagonista di una delle sezioni principali del festival. Il regista britannico sarà ospite della città per ricevere anch’esso il premio alla carriera e tenere una masterclass durante la quale risponderà alle domande del pubblico e incontrerà gli studenti universitari, tenendo una vera e propria lezione di cinema.

Due le mostre che quest’anno accompagnano il Lucca Film Festival; la prima “Luchino Visconti. Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato” si svolgerà a Palazzo Ducale a Lucca, dal 17 marzo al 21 aprile, prodotta dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e a cura di Alessandro Romanini e Francesco Frigeri. Nelle sale del “mezzanino” della Fondazione Ragghianti, ci sarà invece “Cinema d’arte – dialogo inedito. Un vero e proprio dietro le quinte delle poduzioni artistiche di Sky.”, dal 23 marzo al 23 aprile 2018, curata da Sky in collaborazione con Alessandro Romanini; oltre 40 fotografie illustreranno la macchina del cinema sotto ogni suo aspetto: i set, gli attori, i tecnici, i direttori della fotografia, gli studi, la preparazione delle scenografie, i costumi ecc.

Dal 19 al 22 aprile, la manifestazione sarà arricchita da un ciclo di proiezioni di tutti i film d’arte prodotti da Sky con Magnitudo Film. Questa rassegna cinematografica, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema e Fondazione Ragghianti, si aprirà nel complesso monumentale di San Micheletto con la proiezione di “Caravaggio – L’anima e il Sangue”, che ha esordito al cinema lo scorso febbraio.

Da quest’anno poi, per tutto il centro storico della città di Lucca sarà presente “Effetto Cinema Notte 2018”; una particolare sezione del festival nata per rendere omaggio ai film più iconici della storia del cinema, che trasformerà l’intera città in un set cinematografico a cielo aperto.

Ogni sera del festival la città sarà infatti animata da concerti ed eventi fino al gran finale di sabato 14 aprile, durante il quale tutte le scenografie e le performance saranno attive contemporaneamente dal pomeriggio fino a notte inoltrata.