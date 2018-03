Un documentario per Santa Gemma Galgani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:04

L'attrice comica Maria Amelia Monti incontra il pubblico sabato 24 marzo alle 18 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:26

Gli incontri sulla storia della musica ‘Friday I’m in Love’ allo Sky Stone & Songs ripartono con un appuntamento speciale: venerdì 23 marzo, come sempre alle 21:30 in piazza Napoleone, a ingresso libero, lo scrittore e traduttore Marco Rossari presenterà il suo nuovo libro ‘Bob Dylan – Il fantasma dell’elettricità’

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:01

Prosegue con successo il ciclo del Circolo del Cinema di Lucca con i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto. Giovedì 22 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film "Poesia senza fine".

martedì, 20 marzo 2018, 15:21

Prosegue il calendario 2018 degli "Incontri con le eccellenze" organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Fondazione Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei giovedì 22 marzo, alle 18, con la maestro di musica e direttrice di orchestra Beatrice Venezi

lunedì, 19 marzo 2018, 14:27

Un workshop organizzato da Jotto, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto costituito da Scuola IMT, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e IUSS Pavia

lunedì, 19 marzo 2018, 12:49

Politiche giovanili: a Palazzo Ducale il primo degli incontri conclusivi del progetto #Futuriamoci#. Il percorso di riflessione e consapevolezza ha coinvolto gruppi di studenti delle scuole superiori del territorio. Nel primo appuntamento tra gli ospiti invitati l'attore lucchese Marco Brinzi