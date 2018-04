Cultura e spettacolo



A Lucca torna il Festival di Pasqua e Pentecoste: appuntamenti dal 21 aprile al 10 giugno

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:57

Torna, per il 19° anno consecutivo, il Festival di Pasqua e Pentecoste, la rassegna di musica sinfonica, cameristica e operistica organizzata con la collaborazione del Puccini e la sua Lucca Festival, dell'Orchestra Filarmonica di Lucca e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca. In calendario ecco sette eventi, dal 21 aprile al 10 giugno, dedicati alla memoria del grande direttore d’orchestra Herbert Von Karajan.

Una kermesse, quella di quest’anno, che si preannuncia ricchissima sia sotto il profilo della concertistica che per quanto concerne il versante degli artisti coinvolti. La manifestazione, che prosegue sotto l’attenta guida di Andrea Colombini, presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival - si comporrà dunque di una serie di appuntamenti - che si snoderanno a cadenza settimanale - capaci di interessare le “basi” lucchesi storiche del Festival (ovvero la chiesa di san Giovanni e l’oratorio di san Giuseppe), ma non soltanto.

Un evento di grande richiamo, dunque, pronto come ogni anno a portare nuova linfa culturale nel cuore pulsante di Lucca, nel segno della più ampia fruizione collettiva: ancora una volta, infatti, l’ingresso ai concerti sarà totalmente gratuito per i residenti a Lucca ed in Provincia. Tutto questo anche grazie al fatto che la manifestazione incontra il convinto sostegno della Fondazione Crl, ente storicamente da sempre al fianco delle proposte artistiche di valore. Un patrocinio ed un supporto prezioso, quello della Fondazione Crl, che si unisce al contributo della stagione dell'Orchestra Filarmonica di Lucca, ente presieduto da Gianfranco Barrago e che gestisce l'attività della principale orchestra della città di Lucca.

L’appuntamento inaugurale è previsto per sabato 21 aprile quando - dalle 21,15 - la chiesa di san Giovanni ospiterà la performance pianistica di Ludovico Troncanetti, uno dei maggiori talenti della nuova generazione. Allievo del grande Leslie Howard, considerato il più grande interprete lisztiano in epoca recente, Ludovico Troncanetti proporrà al pubblico un programma tutto incentrato sulla grande musica del Romanticismo, passando dalla Germania - con musiche di Robert Schumann - all'Ungheria di Franz Liszt e ovviamente alla Russia di Anton Rubinstein.

Il programma del Festival si snoderà poi sino al 10 Giugno, con appuntamenti a cadenza settimanale. Il successivo evento è previsto per il 28 aprile (alla chiesa di san Giovanni), con il Beethoven Gala, mentre il 5 maggio - al Teatro degli Impavidi di Sarzana - ecco un concerto dedicato alla musica di Anton Bruckner. Si prosegue l’11 maggio, con la Notte Barocca (alla chiesa di san Giovanni), mentre il 26 maggio arriverà (sempre in san Giovanni) la seconda parte dell’appuntamento con il Pianoforte Romantico di Ludovico Troncanetti. Il 2 giugno, ancora, ecco l’atteso appuntamento con il Gala per la festa della Repubblica italiana (in san Giovanni) con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart protagoniste, eseguite dall’Orchestra filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini. Chiusura in grande stile il 10 giugno: all’oratorio di san Giuseppe arriva la Osman Gold swing band, per una serata che si snoderà in omaggi che andranno da Gershwin a Porter.

L’inizio dei concerti è previsto per le 21,15 ed il biglietto ha un prezzo di 20 euro (l’intero) e di 15 euro (il ridotto per under 25 e over 65). Per il concerto al Teatro degli Impavidi di Sarzana non si applicano riduzioni e/o ingressi liberi (per informazioni, biglietti, prenotazioni: Circolo Fantoni La Spezia - 0187 716107 - www.fantoniweb.it).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 8106042oppureinfo@musick.it.

PROGRAMMA COMPLETO FESTIVAL DI PASQUA E PENTECOSTE 2018

19ma edizione - in collaborazione con la VI Stagione Orchestra Filarmonica di Lucca (Pres.Gianfranco Barrago)

e con il Puccini e la sua Lucca Festival

in memoriam Herbert von Karajan

direzione artistica: Andrea Colombini

21 Aprile - ore 21.15 - CONCERTO INAUGURALE

CHIESA DI SAN GIOVANNI - LUCCA

IL PIANOFORTE ROMANTICO - Prima Parte

musiche di R.Schumann - F.Liszt - A.Rubinstein

pianoforte LUDOVICO TRONCANETTI

28 Aprile - ore 21.15

BEETHOVEN GALA

CHIESA DI SAN GIOVANNI

Musiche di L.V.Beethoven - C.Czerny

pianoforte: Marco Sollini - Salvatore Barbatano

ORCHESTRA SINFONICA CITTA' DI GROSSETO

dir.JAN MILOSZ ZARZYCKI

5 Maggio - ore 21.15 - CONCERTO STRAORDINARIO FUORI ABBONAMENTO

TEATRO DEGLI IMPAVIDI - SARZANA

ANTON BRUCKNER - SINFONIA N.8 IN DO MINORE (ed.R.Haas 1939)

OIDA - Orchestra Instabile di Arezzo

dir. ANDREA COLOMBINI

11 Maggio - ore 21.15

CHIESA DI SAN GIOVANNI - LUCCA

NOTTE BAROCCA

Musiche di J.S.Bach - J.B.Lully

solisti: Gabriele Bellu - violino / Enrico Baccetti - Oboe / Silvia D'Addona - flauto

ORCHESTRA FILARMONICA DI LUCCA

dir. ANDREA COLOMBINI

26 Maggio - ore 21.15

CHIESA DI SAN GIOVANNI - LUCCA

IL PIANOFORTE ROMANTICO - Seconda Parte

Musiche di R.Schumann - F.Liszt - A.Rubinstein

Pianoforte: LUDOVICO TRONCANETTI

2 Giugno - ore 21.15

CHIESA DI SAN GIOVANNI - LUCCA

GALA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MOZART - GALA

Musiche di W.A.Mozart

solisti:

FRANCESCA MAIONCHI, MATTEO MICHI, ROMANO MARTINUZZI

ORCHESTRA FILARMONICA DI LUCCA

dir. ANDREA COLOMBINI

10 Giugno - ore 21.15

ORATORIO DI SAN GIUSEPPE AL MUSEO DELLA CATTEDRALE

OSMAN GOLD SWING BAND

da Gershwin a Porter - serata big band

INIZIO CONCERTI ORE 21.15

BIGLIETTI: INGRESSO INTERO E 20 / RIDOTTO UNDER 25 E OVER 65 : E 15

INGRESSO LIBERO PER RESIDENTI DI LUCCA E DELLA PROVINCIA DI LUCCA

PER IL CONCERTO AL TEATRO DEGLI IMPAVIDI DI SARZANA NON SI APPLICANO RIDUZIONI E/O INGRESSO LIBERO - CONTATTARE FANTONI LA SPEZIA (per informazioni, biglietti, prenotazioni: Circolo Fantoni La Spezia - 0187 716107 - www.fantoniweb.it)