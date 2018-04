Cultura e spettacolo



Acsi supporta Lucca Film Festival & Europa Cinema 2018

venerdì, 6 aprile 2018, 12:10

I settori cultura e spettacolo Acsi Lucca, per il secondo anno consecutivo, hanno il piacere di annunciare che l´Ente Acsi supporta Lucca Film Festival & Europa Cinema 2018 in programma dall’8 al 15 aprile a Lucca, in vari luoghi della città tra cui, il Cinema Astra e Centrale, il Teatro del Giglio, Palazzo Ducale e Fondazione Ragghianti e Viareggio.



Un Festival Internazionale, che intercetta un nuovo modo di vivere il cinema, quello classico della sala, con un programma variegato e creativo capace di coinvolgere tutte le anime cinefile. Un cast di ospiti d’eccezione: Sabina Guzzanti (8 aprile), Martin Freeman (9 aprile), Anton Corbijn (10 aprile), Rupert Everett (12 aprile), Stephen Frears (13/14 aprile), Laura Morante (14 aprile). Da sottolineare la presenza di Rupert Everett che nell’occasione presenterà il suo nuovo film “The Happy Prince. L’Ultimo ritratto di Oscar Wilde” distribuito da Vision Distribution e prodotto da Palomar, nei cinema d’Italia dal 12 aprile. Un red carpet stellare, arricchito da mostre, proiezioni, incontri con il pubblico, Premi alla carriera. Torna inoltre per il terzo anno consecutivo il Concorso internazionale di lungometraggi, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il Concorso internazionale di cortometraggi.



Grande attesa anche per Effetto Cinema Notte, sabato 14 aprile, che trasformerà Lucca in un gigantesco set cinematografico, interessando 5 aree tematiche e impegnando 40 locali del centro, dove già sono al lavoro squadre di scenografi e performer. L'evento omaggia così le stelle dello star system mondiale, con allestimenti e spettacoli, prodotto con il coinvolgimento attivo di sempre più anime del tessuto culturale ed economico cittadino, in linea con la logica di radicamento sul territorio portata avanti dal festival. Proprio in questo pensiero s’inserisce ACSI, presente in set, street parade e main event, con realtà associative del territorio (Giove Teatro, Orfeo in Scena, Progetto Teatro Cantina, ASD Rumba Que Salsa, ASD Vivi&Danza; Foto/Video Mky-Media) che spaziano tra Teatro, Costume di scena, Danza e Musical. Inoltre, per tutta la durata del festival, LFFEC riconosce a tutti i Soci ACSI (previa presentazione della tessera) l'Ingresso con biglietto ridotto, per accedere ai vari eventi in programma (http://www.luccafilmfestival.it/costi-e-riduzioni/): Abbonamento Completo € 30,00 (anzichè 35,00) - Ticket Giornaliero € 10,00 (anzichè 12,00) - Evento Singolo € 5,00 (anzichè 7,00) Scopri l'intera programmazione ! www.luccafilmfestival.it - segreteria@luccafilmfestival.it