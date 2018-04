Cultura e spettacolo



Al via la "Stagione di Primavera" dell'associazione Cluster di musica contemporanea

lunedì, 16 aprile 2018, 11:55

Con la Stagione di Primavera 2018 la Cluster si avvia a concludere l’ottavo anno di attività realizzata, grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, per divulgare la musica contemporanea nel mondo . In particolare dei propri soci che hanno raggiunto il ragguardevole numero di cinquantasei. La maggior parte lucchesi o legati all’ambiente per concetti didattici e professionali , le cui composizioni vengono eseguite in prima assoluta nei concerti della Cluster oppure inseriti nelle produzioni esportate all’estero: dall’Europa agli USA, dal Centro America al Giappone.

La Stagione di Primavera 2018 della Cluster si presenta con dodici appuntamenti che prenderanno il via sabato 21 aprile alle ore 19 nell’Oratorio di San Giuseppe del Duomo di Lucca, per un totale di sei week end fino alla fine di maggio. Alla ribalta l’Aurora Ensemble ( flauto, chitarra , pianoforte) proposto dalla SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), attivando un rapporto di collaborazione che vedrà il prossimo autunno l’esibizione a Milano dell’Etymos Ensemble ( Ensemble in residence della Cluster ), con brani dei soci Cluster.

Tra le collaborazioni si evidenziano inoltre quelle con La Fondazione Puccini, il Conservatorio di La Spezia, l’Istituto P. Mascagni di Livorno, il Liceo Musicale Passaglia, l’AML, la Scuola Sinfonia, la Scuola Jam e la Scuola Fuoricentro, oltre a importanti “trasferte” a Livorno e La Spezia.

Da evidenziare l’appuntamento del 5 maggio al Teatro di San Girolamo (ore 17), inserito nel Lucca Classica Festival. Saranno proposte in prima assoluta due opere da camera composte dai giovani soci Cluster Stefano Teani e Andrea Benedetti, frutto del Corso Internazionale di composizione per opera lirica italiana “Giacomo Puccini”, tenuto il luglio scorso da Girolamo Deraco (direttore artistico della Cluster) e da altri illustri docenti. Da rilevare che il corso è già stato ripetuto due volte in Messico , con prenotazioni per i prossimi mesi dal Paraguay, Albania e Ungheria.

Tutti gli appuntamenti della Cluster sono a ingresso libero