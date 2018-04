Alla biblioteca Agorà incontro con Enrico Vanzina

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 6 aprile 2018, 17:43

Questa è una storia nella Storia, una storia minore, di guerra. Non parla di eroi, di attacchi, combattimenti, di avanzate di carri armati. E’ una storia di prigionieri di guerra; i “P.W.”, Prisoner of War

venerdì, 6 aprile 2018, 14:10

Si parte con l'attrice Sabina Guzzanti e le anteprime dei primi due episodi di Billions, il film documentario Storie di Altromare di Lorenzo Garzella e Isle of Dogs di Wes Anderson

venerdì, 6 aprile 2018, 12:10

I settori cultura e spettacolo Acsi Lucca, per il secondo anno consecutivo, hanno il piacere di annunciare che l'ente Acsi supporta Lucca Film Festival & Europa Cinema 2018 in programma dall’8 al 15 aprile a Lucca, in vari luoghi della città tra cui, il Cinema Astra e Centrale, il Teatro...

venerdì, 6 aprile 2018, 11:57

È dedicato al leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani Martin Luther King, del quale proprio lo scorso 4 aprile ricorreva il cinquantesimo anniversario della morte, il festival Utopia, Italy

venerdì, 6 aprile 2018, 11:16

Sabato 7 aprile alle ore 18 presso la libreria Ubik di via Fillungo si terrà la presentazione del libro di Edda Negri Mussolini e Emma Moriconi: "Mia nonna Rachele moglie di Mussolini"(prefazione di Gennaro Malgieri, editore: Minerva edizioni per la collana: Ritratti). Moderatore della serata il giornalista Aldo Grandi

venerdì, 6 aprile 2018, 10:31

Ieri hanno fatto visita all'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e aperta a ingresso libero a Palazzo Ducale (Lucca) il direttore generale Gianluca Foa e Maria Novella Palchetti Tosi dell'Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella.