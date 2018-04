Cultura e spettacolo



Anbima e Blue Devils in concerto alla Chiesa di San Francesco

martedì, 3 aprile 2018, 12:58

Si terrà il 5 aprile alle 20:30 (ingresso libero) presso la Chiesa di San Francesco a Lucca un significativo scambio culturale – musicale fra la banda musicale del college di Westfield (New Jersey – USA) e la banda rappresentativa dell'Anbima Provinciale di Lucca. La serata – patrocinata dal comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dall'Anbima Regione Toscana - è in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e l'istituto musicale L.Boccherini.

L'Anbima provinciale di Lucca – presieduta da Stefano Folegnani - ha infatti recentemente realizzato un progetto didattico dando vita ad una banda rappresentativa delle quasi 40 formazioni bandistiche lucchesi; il progetto prevede che – privilegiando i giovani strumentisti – si dia vita ad un complesso rappresentante tutte le bande della provincia e che questo complesso musicale serva da incubatore didattico sia per i maestri che per gli strumentisti che hanno così un ambiente per poter sviluppare nuovi programmi musicali, provare nuove esperienze esecutive e direttoriali sperimentando nuovi brani ed arrangiamenti.

La prima esibizione della banda rappresentativa è stata lo scorso dicembre presso l'auditorium dell'istituto Boccherini (partner anch'esso del progetto didattico). A direzione artistica del complesso è in carico alla consulta artistica dell'Anbima di Lucca presieduta dal maestro Francesco Mauro coadiuvato dalla maestra Gemma Adorni. Dirigeranno il concerto del 5 aprile anche i maestri Cristiana Guidi e Giulio Luccarini. L'ispettore dell'orchestra è Alessandro Vanni.

La collaborazione con l'orchestra Blue Devils di Westfield è nata lo scorso anno in occasione di un concerto del gruppo Corale che si è esibito a Camigliano (LU) ed in quella occasione si è iniziato a lavorare per inserire la tappa di Lucca nella tournee che vedrà il complesso americano esibirsi oltre che a Lucca anche ad Orvieto ed a Roma.

Il concerto vedrà nella prima parte l'esibizione dei musicisti lucchesi quindi nella seconda parte sarà la volta del complesso americano per concludere tutti assieme con due brani di autori particolarmente significativi a suggello della collaborazione musicale.