Cultura e spettacolo



Andante... ma con brio, scoprire Lucca attraverso la musica

venerdì, 13 aprile 2018, 12:31

di eliseo biancalana

Osservare Lucca in modo diverso, attraverso la musica. "Andante... ma con brio" è il nuovo format di visita alla città ideato da Turislucca con la collaborazione del comune, del Teatro del Giglio, della Fondazione Puccini, di Itinera e di Lucca Promos. L'iniziativa è stata presentata oggi a palazzo Orsetti, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco e presidente della Fondazione Puccini Alessandro Tambellini, Gabriele Calabrese (vicepresidente di Turislucca e ideatore del percorso), l'amministratore unico del Teatro del Giglio Gianni Del Carlo e il direttore Manrico Ferrucci, il responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Puccini Luigi Viani e il dirigente del settore cultura del comune Giovanni Marchi.

"Andante... ma con brio" è un percorso per le vie del centro storico alla scoperta della storia musicale della città. Ad accompagnare i visitatori sarà una sorta di guida-deejay che farà ascoltare, con dei piccoli altoparlanti o con delle cuffie stereo Bluetooth, dei brani musicali legati ai luoghi visitati. Grande protagonista sarà la musica del maestro lucchese Giacomo Puccini, ma si ascolteranno anche brani di altri artisti che hanno vissuto o sono passati dalla città delle Mura: Alfredo Catalani, Saverio Gemignani, Luigi Boccherini, Niccolò Paganini, Chet Baker e i Rolling Stones. Il percorso partirà dal Teatro del Giglio, dove sarà effettuata una visita all'interno. Gli altri luoghi toccati saranno l'Hotel Universo (dove alloggiò il trombettista Chet Baker), piazza Napoleone (location dei concerti del Summer Festival), Palazzo Ducale (che in passato ospitò accademie musicali e le "camerate"), la cattedrale di San Martino, l'Istituto Musicale Boccherini, l'Anfiteatro (che nel tempo ha ospitato manifestazioni musicali importanti, come il Summer Festival e Anfiteatro Jazz), l'esterno di San Frediano (dove si trova l'appartamento dove risiedette Paganini, che proprio a Lucca ebbe una storia sentimentale), le Mura (nel vicino carcere San Giorgio fu rinchiuso Baker), la chiesa di Santa Maria Nera, giardino Orsetti (luogo di nascita di Gemignani) e per finire ci sarà una visita alla casa museo di Puccini.

"È un'iniziativa che mi pare molto bella" ha commentato il sindaco. "Questa idea è nata perché negli ultimi anni il tema musicale è diventato un leitmotiv della città di Lucca" ha spiegato Calabrese, che non ha escluso che in futuro ci possano anche essere delle esibizioni dal vivo lungo il percorso. "Abbiamo sviluppato qui a Lucca dei giovani di incredibile talento e vorrei che partecipassero" ha infatti affermato. Il percorso non si rivolge soltanto ai turisti. "Spero tanto che anche i lucchesi colgano l'occasione" ha infatti dichiarato Del Carlo.

Le visite verranno effettuate tutti i giorni fino a novembre, in italiano e in inglese. Sono previste anche alcune date speciali solo in italiano dedicate al turismo di prossimità. Il primo appuntamento è in programma il 24 aprile. La durata del percorso è di due ore e 15 minuti, la partenza è alle ore 11. Il costo del biglietto (che comprende le visite al Teatro e alla casa museo) è di 15 euro, 5 per ragazzi fino a 5 anni accompagnati da adulto pagante.