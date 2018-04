Anteprime Lucca Classica: navetta per Celle dei Puccini in occasione del concerto e dell’apertura del museo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

Si tratta di 40 inediti di cui 12 brani d'organo che molto probabilmente costituiscono una celebrazione eucaristica completa, quelli catalogati dalla sovraintendenza alle belle arti e scoperti dal professor Virgilio Bernardoni e dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni nella villa museo Puccini a Torre del Lago

Una serata che non mancherà di richiamare a Lucca tutti gli amanti dell’Alternative Rock che non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di vedere nella stessa serata 3 band di grandissimo valore

Sarà un concerto tutto dedicato agli strumenti musicali antichi quello che si terrà domani sera (28 aprile) alle 21 all’Auditorium “Boccherini”, nell’ambito della stagione Open organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali cittadino

Più di 200 studenti coinvolti e molte le autorità presenti in Cappella Guinigi per salutare la professoressa Stefania Giannini, da poco nominata vicedirettore generale dell'Unesco per l'educazione

Domani (sabato 28 aprile) a partire dalle ore 14 il rap si impossessa di piazza del Giglio: arriva, infatti, Gemitaiz che, al Cinema Astra, incontrerà i suoi fans e presenterà il nuovo disco ‘Davide’, nell’instore organizzato dallo Sky Stone & Songs

Proprio così, la band lucchese Predarubia, che in poco meno di un anno si è fatta notare al pubblico con i due singoli "RIP" e "One Day", brani estratti dal primo album "Somewhere Boulevard”, aprirà Sabato 14 Luglio il concerto dell' ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett