Appuntamento con il premio letterario "Racconti nella Rete" al centro culturale Casa Cava di Matera

domenica, 22 aprile 2018, 19:33

Mercoledì 25 aprile alle 18 appuntamento con il premio letterario Racconti nella Rete presso il centro culturale Casa Cava di Matera, Via S. Pietro Barisano, 47. Incontro con i vincitori della XVI edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Patrocinio del comune di Matera.



Intervengono gli autori: Claudia Dalmastri, Pierpaolo Grezzi, Caterina Luceri, Giangiacomo Tedeschi, Luigi Giampetraglia, Michela Rossi, Maria Sordino. Conduce l'incontro Demetrio Brandi, presidente del premio letterario Racconti nella Rete. Letture di Manuel Santagata. Durante l'incontro gli autori presenti parleranno dei racconti inseriti nell'antologia e della nuova edizione del premio Racconti nella Rete, riservato a racconti brevi e soggetti per cortometraggi. Il concorso 2018, che prevede anche una sezione dedicata ai racconti per bambini, è in pieno svolgimento nel sito www.raccontinellarete.it fino al prossimo 31 maggio.



L'antologia del premio letterario Racconti nella Rete®, curata da Demetrio Brandi, raccoglie i venticinque racconti selezionati lo scorso anno, scritti da altrettanti talenti letterari. Il percorso culturale del premio viene evidenziato nella prefazione della scrittrice Eleonora Sottili.Scrigno di piccole storie compiute, l'antologia diventa testimonianza del tempo in cui viviamo ed espressione di tematiche sociali affrontate a volte con leggerezza altre volte con passione, sensibilità e rabbia. Espressione di una qualità letteraria in continua crescita, i racconti si caratterizzano per una prosa sempre più raffinata e variegata e con stili narrativi originali. Il concorso, sempre più importante vetrina per autori emergenti, si sviluppa dal 2002 nel sito www.raccontinellarete.it. Molti tra gli scrittori pubblicati hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario ed è questo il risultato più importante.La qualità dei racconti selezionati dalla giuria fa ben sperare per il futuro del premio, il cui obiettivo ultimo è quello di stimolare, aggregare, valorizzare e promuovere le creatività e le attitudini professionali in ambito letterario. Il premio, che comprende la sezione dedicata ai soggetti per cortometraggi, è collegato al festival LuccAutori®, in programma ogni anno ad ottobre a Lucca.Informazioni sul premio 2018 nel sito www.raccontinellarete.it info@raccontinellarete.it tel. 0584 961169