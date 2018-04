Cultura e spettacolo



Assassini agli Orti di via Elisa per Lucca Effetto Cinema Notte

domenica, 15 aprile 2018, 11:36

di eliseo biancalana

Effetto Cinema Notte ha trasformato il centro storico in un grande set cinematografico, e anche quest'anno Gli Orti di via Elisa hanno voluto partecipare a questo momento di festa cittadina. Il tema dell'allestimento scelto è stato Assassin's Creed, la famosa serie di videogiochi sviluppata da Ubisoft, da cui sono stati tratti romanzi, fumetti e film.

A interpretare i protagonisti della serie sono stati i ragazzi dell'associazione Assassin's Creed Cosplay Italy: Andrea Tappini, Tommaso Mauro, Marco Marchetti, Antonio Caputo, Valentina Gualandi, Simona Petri, Matteo Bindi, Alessio Paolini e Paolo Renzi. "Siamo qui per fare animazione della serata – ha spiegato Renzi a nome del gruppo –. Abbiamo realizzato delle scenette con i nostri personaggi. Staremo qui con gli avventori e ci divertiamo". A detta dei ragazzi, Assassin's Creed è "la storia da un punto di vista di libertà". La trama della serie si articola in episodi ambientati in diversi periodi storici.

A dirigere l'andamento della serata è stato il ristoratore Samuele Cosentino, per l'occasione nei panni del Re Sole. "Stasera siamo nella taverna dell'Assassino" ha scherzato.

Samuele Cosentino, come sta andando Effetto Cinema Notte nel suo locale?

Mi pare che si stia confermando il successo dell'anno scorso, quando abbiamo vinto il primo premio per l'allestimento con il tema di "Alice nel paese delle meraviglie". Il premio sono mille euro, con i quali l'anno scorso abbiamo "parzialmente" recuperato le spese di allestimento. Quest'anno ci si riprova.

Perché avete scelto il tema di Assassin's Creed?

I temi sono scelti dall'organizzazione. Fra un ventaglio di offerte noi abbiamo scelto questo che era già stato utilizzato da noi per Lucca Comics and Games nel 2014, e in quell'occasione fummo premiati dalla Ubisoft, che ci donò una versione limitata del gioco in quel momento in uscita.

Che giudizio dà su Lucca Effetto Cinema ed Effetto Cinema Notte?

Lucca Effetto Cinema è una manifestazione in crescita e Lucca Effetto Cinema Notte rafforza ancora di più questo evento dedicato alla cinematografia e rende la città viva. È un riscaldamento pre-Comics che ci diverte un sacco.

Stasera è vestito da Re Sole. Non è che si è dimesso dal consiglio comunale per fare il re?

Sono un ambizioso.